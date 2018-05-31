Пожежні приїхали швидко

У газеті «Промінь» від 25.05.2018 року №21 в листі-подяці розміщено інформацію, яка не відповідає дійсності щодо запізнілого прибуття чергового караулу пожежно-рятувального підрозділу м. Сновськ до місця пожежі. 13 травня о 20:12 на пункт зв’язку 8 ДПРЧ (м. Сновськ) з оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу у с.Сновське.
Вже о 20:13 до місця виклику виїхав черговий караул підрозділу. О 20:25 рятувальники ДСНС прибули в село та відразу приступили до гасіння пожежі. На цей час полум`ям вже було повністю знищено покрівлю господарчої будівлі, горіли стіни. Ймовірніше за все, місцеві жителі спочатку самотужки намагалися ліквідувати пожежу, а коли зрозуміли, що їм своїми силами не вдасться цього зробити - зателефонували у пожежно-рятувальну службу. Проте, дорогоцінний час було вже втрачено.
О 20:26 для надання допомоги (існувала загроза розповсюдження вогню на інші споруди житлового та господарського призначення) до місця пожежі виїхав резервний караул підрозділу. Час його прибуття - 20:38. Вкотре інформую, що особовий склад резервного караулу перебуває вдома та в разі потреби викликається до підрозділу. Час збору резервного караулу – 1 година, в даному випадку зібралися за 10 хв.! Деякі місцеві жителі почали дорікати черговому караулу, що ті прибули запізно. Якби дійсно черговий караул прибув до місця пожежі за 45 хвилин, як це зазначають родичі потерпілої, господарча будівля повністю згоріла б, а вогонь встиг би перекинутися на житловий будинок.
Інформуємо, що дзвінки на «101» з мобільних операторів «Київстар» та «Водафон» переадресовуються до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Чернігівській області, яка, за потреби, з’єднує заявника з диспетчером 8 ДПРЧ (м. Сновськ).
Р.Силенко, начальник пожежно-рятувальної частини
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