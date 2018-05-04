Газу на Сновщині не буде три дні

ПАТ «Чернігівгаз» повідомляє, що газопостачання у м.Сновськ, с.В.Щимель, с.Займище з 8.00 15.05.2018 року по 18.05.2018 року та в с.Петрівка, с.Хотуничі, с.Смяч, с.Ст.Рудня, с.Н.Боровичі, с.Ст.Боровичі з 8.00 16.05.2018 року по 18.05.2018 року буде тимчасово припинено, в зв’язку з ремонтними роботами на лінійній частині газопроводу Чернігівським ЛВУМГ. Прохання перекрити 15 травня з 8.00 до 18.00 крани на опусках до газових приладів та не користуватися газовими приладами і чекати спеціалістів!
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