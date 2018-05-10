Механізм отримання реабілітації за кошти Фонду – послугою скористались вже 10 500 осіб

З початку 2018 року Фонд соціального страхування України за реформованим механізмом забезпечив реабілітаційним лікуванням в санаторно-курортних закладах більше 10 500 застрахованих осіб.
Показники охоплення реабілітаційним лікуванням за кошти ФССУ збільшились на 17% відповідно до даних I кварталу, станом на сьогодні Фонд забезпечує повне покриття потреби працевлаштованих українців у відновленні здоров’я на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.
«Фонду вдалось у короткі терміни змінити механізм надання соцпослуг таким чином, що сьогодні ми не залишаємо жодну застраховану особу без допомоги у разі наявності у неї медичної потреби для проходження реабілітаційного лікування. При цьому показники вчасного проходження такої реабілітації дуже високі – 83% осіб, які мали складну патологію, після відновного лікування, профінансованого ФССУ, повертались до повноцінного життя та роботи одразу після виписки із санаторію», – розповів голова правління Фонду соцстрахування Володимир Саєнко.
Нагадаємо, з 01 січня 2018 року Фонд у рекордно короткі строки впровадив реформу надання соціальних послуг, перевівши їх на адресність.
Пройти відновне лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм за кошти ФССУ має право кожна застрахована особа за наявності медичних показань – сьогодні під опікою Фонду більше 12 млн осіб, які мають офіційне працевлаштування, або є фізичними особами-підприємцями.
Зокрема, пройти реабілітаційне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України можна в разі підгострого періоду інфаркту міокарда, опіків, захворювань легень; цукрового діабету; оперативного та інструментального видалення каменів з нирок тощо.
Механізм отримання реабілітації за кошти Фонду:
– після надання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем, лікувальний заклад повідомляє робочий орган Фонду про наявність на лікуванні особи, що має покази для проходження відновного лікування;
– не пізніше наступного дня у стаціонар лікарні до пацієнта прибуває фахівець Фонду (страховий агент), який за наданим паспортом та ідентифікаційним кодом самостійно перевіряє, чи є особа застрахованою, та разом із хворим заповнює заяву на відновне лікування;
– пацієнту надається перелік санаторіїв, які відповідають вимогам по профілю його хвороби, і він самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження лікування;
– орган Фонду узгоджує з санаторієм наявність вільних місць і укладається тристоронній договір – між Фондом, санаторієм і хворим;
– застрахована особа направляється до санаторно-курортного закладу на відновне лікування зі стаціонару лікарні. На час реабілітації продовжується лікарняний листок, за яким Фондом фінансується допомога по тимчасовій втраті працездатності, аби компенсувати особі втрачений за час лікування заробіток;
– після проходження реабілітації застрахованою особою підписується акт приймання-передачі наданих послуг.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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