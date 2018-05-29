Чи стануть золотими медалістами нинішні відмінники – покаже ЗНО

Ось і завершився 2017-2018 навчальний рік. Про його підсумки, складання випускних іспитів та проведення урочистостей ми поспілкувалися із заступником міського голови, начальником управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Оленою Коваленко.
- Олено Іванівно, розкажіть про порядок проведення урочистих і навчально-підсумкових заходів у школах району.
- У всіх школах громади навчальний рік завершився сьогодні - 25 травня, і саме сьогодні відбулося свято останнього дзвоника. З 12 по 15 червня випускникам дев’ятих класів будуть вручені свідоцтва про отримання ними дев’ятирічної освіти. До речі, кожна школа сама може обирати, у який з рекомендованих нами днів їх вручати.
Для одинадцятикласників вручення атестатів відбудеться 23 червня, після складання ЗНО. Перше відбулося 22 травня, учні складали математику. На ЗНО з української мови зареєструвалася найбільша кількість дітей – 133. Саме тому, цього дня майже всі автобуси будуть задіяні для підвозу одинадцятикласників, і тому в деяких школах звичайного підвозу для учнів не буде. Останнім складатимуть хімію – 13 червня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня. У нашому районі жодне ЗНО не проводитиметься.
- Чи є в громаді претенденти на золоті та срібні медалі?
- Впевнено говорити про цьогорічних медалістів можна лише після складання ДПА та ЗНО. Попередньо, свідоцтва з відзнакою про базову середню освіту вручатимуть 16 учням, з них 8 – з сільських шкіл.
Серед одинадцятикласників троє претендують на срібну медаль, десятеро – на золоту. Всі медалісти лише з міських шкіл. Але, знову ж таки, це лише попередні результати. Доля цих відмінників залежить лише від успішного складання ЗНО.
- Як цього року відбуватиметься оздоровлення дітей?
- Оздоровити учнів можна в пришкільних таборах відпочинку та оздоровчому таборі «Дружба». Десять пришкільних таборів працюватимуть з 29 травня чотирнадцять днів. Тут оздоровлюватимуться приблизно 650 дітей. У таборі «Дружба» відпочинок почнеться з 19 червня і триватиме 21 день. Більш за все, буде лише перша зміна, у якій зможуть оздоровитися 120 дітей. Путівка сюди коштує 4300 грн., більшу частину витрат взяла на себе держава, батькам же слід витратити всього 800 грн. До речі, цього року у «Дружбі» планується провести ремонт.
– Олено Іванівно, чи мають батьки сплачувати гроші за оздоровлення у пришкільному таборі?
– За кошти держави дитина може оздоровитися лише раз на рік. Тобто, якщо вона відпочиватиме лише в пришкільному таборі, то це абсолютно безкоштовно. Якщо ж батьки планують після пришкільного табору продовжити оздоровлення деінде – мають заплатити за відпочинок у одному з таборів.
– Якщо вже заговорили про ремонтні роботи, то чи будуть виділятися якісь кошти з бюджету для ремонту класних кімнат?
– Як і завжди, косметичний ремонт класів та школи робиться за рахунок вчителів та батьків на добровільній основі. Виділені держкошти на продовження ремонтних робіт ЗОШ №1, спортивної школи та Сновського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - спеціалізований загальноосвтній навчальний заклад І ступеня». У планах є переведення на тверде паливо Петрівської ЗОШ. Це одна із сільських шкіл району, яка опалюється газом.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
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