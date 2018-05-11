Сновські школярі знайомились з роботою депо

Днями Сновський районний центр зайнятості організував професіографічну екскурсію в локомотивне депо «Сновськ» регіональної філії «Південно-Західної залізниці». Екскурсоводами були працівники даного підприємства Володимир Бондар та Ганна Полюшко. У заході взяли участь учні 9 класу ЗОШ № 2 м.Сновськ.
Під час екскурсії школярі відвідали виробничі цехи та отримали змістовну і корисну інформацію про особливості роботи робітників підприємства, основні вимоги до професії, про необхідність знань і вмінь, якими має бути наділена людина, для того, щоб працювати на даному підприємстві.
За словами дітей, екскурсія була дуже цікавою, адже дала можливість отримати багато нової інформації. Учні були не лише уважними слухачами, а й активними учасниками заходу. А головне – цей захід був корисним, особливо для тих, хто вагається стосовно свого майбутнього вибору професії: хлопці та дівчата впевнилися, щоб стати справжнім професіоналом, мало мати до обраної професії хист, слід озброїтися необхідними знаннями, бути старанним та наполегливим у досягненні своєї мети. І лише тоді професія стане справою життя.
Служба зайнятості всіляко намагається допомогти школярам в обранні професії.
Раїса АНИКІЄНКО,
директор центру зайнятості
Під час екскурсії школярі відвідали виробничі цехи та отримали змістовну і корисну інформацію про особливості роботи робітників підприємства, основні вимоги до професії, про необхідність знань і вмінь, якими має бути наділена людина, для того, щоб працювати на даному підприємстві.
За словами дітей, екскурсія була дуже цікавою, адже дала можливість отримати багато нової інформації. Учні були не лише уважними слухачами, а й активними учасниками заходу. А головне – цей захід був корисним, особливо для тих, хто вагається стосовно свого майбутнього вибору професії: хлопці та дівчата впевнилися, щоб стати справжнім професіоналом, мало мати до обраної професії хист, слід озброїтися необхідними знаннями, бути старанним та наполегливим у досягненні своєї мети. І лише тоді професія стане справою життя.
Служба зайнятості всіляко намагається допомогти школярам в обранні професії.
Раїса АНИКІЄНКО,
директор центру зайнятості
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