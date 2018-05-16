40% профзахворювань складають хвороби органів дихання

У структурі діагнозів професійних захворювань серед українських працівників хвороби органів дихання складають 40,4% (262 випадки). Загалом за підсумками першого кварталу 2018 року Фондом соціального страхування України зареєстровано 649 випадків захворювань, що були набуті в результаті професійної діяльності.
Другими за кількісним показником є захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози). З початку року зареєстровано 212 таких випадків, що складає 32,7% від загальної кількості зафіксованих профхвороб. Хвороби слуху складають 12,9% (84 випадки), вібраційна хвороба – 8,5% (55 випадків).
«Порівняно з першим кварталом 2017 року, кількість профзахворювань в Україні зменшилась на 12,6%, проте все ще є достатньо високий рівень. На відміну від виробничого травматизму, де серед причин переважають організаційні, професійні хвороби є результатом не лише недосконалого технологічного процесу, але, в першу чергу, недостатньо ефективних засобів індивідуального захисту, недостатньо сучасного робочого інструменту тощо», – зазначив директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євген Баженков.
Найбільше професійних захворювань за звітний період сталось в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 77,4% від загальної кількості по Україні (328 осіб), що на 16,5% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
За статистичними даними, 42% профзахворювань зареєстровано в Дніпропетровській області, 15,8% – у Львівській та 15,1% – у Донецькій областях.
Нагадаємо, у разі травми на виробництві або профзахворювання, Фонд соцстрахування України 100-відсотково фінансує застрахованим особам лікування в закладі охорони здоров’я, враховуючи оперативні втручання. Також потерпілі на виробництві мають право на забезпечення за рахунок коштів Фонду лікарськими засобами та виробами медичного призначення упродовж усього періоду до відновлення працездатності; подальшу медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування тощо.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий