Конкурс поезії

Увага! Триває конкурс патріотичної поезії імені Леоніда Тереховича. Роботи приймаються до 10 серпня. Переможці у вікових категоріях від 18 до 35 років, від 36 років і старші отримають грошову премію Сновської міськради.
Вимоги конкурсу: 1-3 поезії від одного автора, мова українська. Твори приймаються у письмовому вигляді за адресою: 15200, м. Сновськ, вул. 55 Стрілецької дивізії, 8, центральна бібліотека. А також на електронну адресу snovskcbs@ukr.net з позначкою «Літературний конкурс»
Вимоги конкурсу: 1-3 поезії від одного автора, мова українська. Твори приймаються у письмовому вигляді за адресою: 15200, м. Сновськ, вул. 55 Стрілецької дивізії, 8, центральна бібліотека. А також на електронну адресу snovskcbs@ukr.net з позначкою «Літературний конкурс»
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