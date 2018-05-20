Горіли будівлі й сушарка

13 травня о 20 год. 12 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Сновське по вул. Чехова. Власник - 1968 р.н., тимчасово непрацююча.
Ймовірна причина – коротке замикання в електромережі. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни по всій площі. Будинок вогнеборці врятували.
14 травня надійшло повідомлення про пожежу на території деревообробного підприємства в будівлі сушарки для пиломатеріалів в м.Сновськ по вул. 30 років Перемоги. Власник – фізична особа-підприємець. Ймовірна причина – недолік конструкції та виготовлення теплогенеруючих агрегатів та обладнання.
Вогнем пошкоджено 14 м куб. матеріалу. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
Ймовірна причина – коротке замикання в електромережі. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни по всій площі. Будинок вогнеборці врятували.
14 травня надійшло повідомлення про пожежу на території деревообробного підприємства в будівлі сушарки для пиломатеріалів в м.Сновськ по вул. 30 років Перемоги. Власник – фізична особа-підприємець. Ймовірна причина – недолік конструкції та виготовлення теплогенеруючих агрегатів та обладнання.
Вогнем пошкоджено 14 м куб. матеріалу. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ).
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