Зміни в призначенні субсидій

Після закінчення строку отримання житлової субсидії управління соціального захисту населення самостійно здійснює її розрахунок на наступний сезон для домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому сезоні. Але не всім!
У зв’язку зі змінами, внесеними урядом до Постанови №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», які почали діяти з 1 травня 2018 року, до управління соцзахисту для призначення субсидії необхідно звернутися: особам, які є орендарями житлових приміщень (будинків); внутрішньо переміщеним особам; особам, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; особам, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають.
Субсидія буде призначатись (або не призначатися) тільки за рішенням комісії і тільки після особистого звернення якщо:
1. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля. Якщо право власності на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соцзахисту населення, незалежно від розміру вартості транспортного засобу.
2. У складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії в цьому періоді: за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Житлові субсидії у випадках, передбачених пунктом 2, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду: навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості; отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю.
3. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (чи призначенням житлової субсидії без звернення) здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, житло, транспортний засіб, будматеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та ЖКП згідно із соціальними нормативами) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності перевищує 50 тис. грн.
За більш детальною інформацією звертатись до управління соціального захисту населення особисто або за тел. 2-13-65.
Управління соціального захисту населення РДА
У зв’язку зі змінами, внесеними урядом до Постанови №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», які почали діяти з 1 травня 2018 року, до управління соцзахисту для призначення субсидії необхідно звернутися: особам, які є орендарями житлових приміщень (будинків); внутрішньо переміщеним особам; особам, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; особам, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають.
Субсидія буде призначатись (або не призначатися) тільки за рішенням комісії і тільки після особистого звернення якщо:
1. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля. Якщо право власності на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соцзахисту населення, незалежно від розміру вартості транспортного засобу.
2. У складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії в цьому періоді: за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Житлові субсидії у випадках, передбачених пунктом 2, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду: навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості; отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю.
3. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (чи призначенням житлової субсидії без звернення) здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, житло, транспортний засіб, будматеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та ЖКП згідно із соціальними нормативами) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності перевищує 50 тис. грн.
За більш детальною інформацією звертатись до управління соціального захисту населення особисто або за тел. 2-13-65.
Управління соціального захисту населення РДА
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