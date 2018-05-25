Весняно-польові роботи продовжуються

Цього року через несприятливі погодні умови весняно-польові роботи в аграріїв дещо затягнулися. Приміром, станом на 17 травня у ПСП імені Ватутіна, директором якого є Володимир Жолобецький, все ще триває посівна.
– У 2018 році основними культурами для посіву стали озима пшениця, соняшник та кукурудза. 196 га землі засіяли пшеницею, соняшник зростатиме на 750 га, а площа кукурудзи становитиме 350 га, – розповідає Володимир Іванович. – Звісно, погода цього року була дещо несприятливою, і тому озиму пшеницю будемо підживлювати задля зібрання хорошого урожаю восени.
ПСП відмовилося від оранки грунту і придбало глибокорозпушувач, при обробленні ним землі там зберігаються залишки рослин і корінців від попереднього врожаю, які затримують вологу й забезпечують покращений водоповітряний режим. Це знову ж таки сприятиме отриманню кращих результатів збору.
Директор задоволений і роботою колективу. Нещодавно він поповнив його молодими кадрами. Це трактористи Руслан Щербина, Роман Северин та Дмитро Захарченко. А найдосвідченішим трактористом, завдяки якому всі роботи на полі проводяться своєчасно, вважає Володимира Чернецького.
Паралельно, Володимир Жолобецький орендує землі на території с. Єліне, де не так давно почало діяти ТОВ «Чернігівське Полісся».
Близько 340 га занедбаної землі почало оброблятися господарником. 240 га вже засіяно соняшником. Для цієї території придбали новеньку техніку, зокрема трактор «Нью Холанд», на якому підготовкою полів займається Артем Омельяненко, та трактор МТЗ-89, яким Юрій Коротиш зі своїм сином здійснюють посів соняшника.
Звісно, про результати посівної говорити зарано, проте аграрій сподівається, що вони будуть не гіршими минулорічних.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
– У 2018 році основними культурами для посіву стали озима пшениця, соняшник та кукурудза. 196 га землі засіяли пшеницею, соняшник зростатиме на 750 га, а площа кукурудзи становитиме 350 га, – розповідає Володимир Іванович. – Звісно, погода цього року була дещо несприятливою, і тому озиму пшеницю будемо підживлювати задля зібрання хорошого урожаю восени.
ПСП відмовилося від оранки грунту і придбало глибокорозпушувач, при обробленні ним землі там зберігаються залишки рослин і корінців від попереднього врожаю, які затримують вологу й забезпечують покращений водоповітряний режим. Це знову ж таки сприятиме отриманню кращих результатів збору.
Директор задоволений і роботою колективу. Нещодавно він поповнив його молодими кадрами. Це трактористи Руслан Щербина, Роман Северин та Дмитро Захарченко. А найдосвідченішим трактористом, завдяки якому всі роботи на полі проводяться своєчасно, вважає Володимира Чернецького.
Паралельно, Володимир Жолобецький орендує землі на території с. Єліне, де не так давно почало діяти ТОВ «Чернігівське Полісся».
Близько 340 га занедбаної землі почало оброблятися господарником. 240 га вже засіяно соняшником. Для цієї території придбали новеньку техніку, зокрема трактор «Нью Холанд», на якому підготовкою полів займається Артем Омельяненко, та трактор МТЗ-89, яким Юрій Коротиш зі своїм сином здійснюють посів соняшника.
Звісно, про результати посівної говорити зарано, проте аграрій сподівається, що вони будуть не гіршими минулорічних.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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