РІШЕННЯ Про затвердження ставок плати за землю на 2017 рік та встановлення пільг щодо плати за землю для фізичних і юридичних осіб на 2017 рік

УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
21 березня 2017 року м. Сновськ № 3-4/VІІІ
Про затвердження ставок плати за землю на 2017 рік та встановлення пільг щодо плати за землю для фізичних і юридичних осіб на 2017 рік
З метою приведення рішень міської ради та сільських рад, які приєднались до Сновської міської ради, щодо встановлення ставок плати за землю на 2017 рік у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись ст.ст. 7, 8, 10, 12, 269-289 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями, що починають діяти з 01 квітня 2017 року), відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, частини 2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи та постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сесія міської ради В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на 2017 рік на території об’єднаної територіальної громади Сновської міської ради ставки плати за землю: 1.1. Встановити ставки плати за землю, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування у розмірі 0,5% від їх нормативної грошової оцінки (за винятком земельних ділянок, зазначених в підпункті 1.3 даного пункту), а для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,3% від їх нормативної грошової оцінки (за винятком земельних ділянок, зазначених в підпункті 1.3 даного пункту). 1.2. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено – у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь – у розмірі 0,3% від нормативної грошової оцінки площі одиниці площі ріллі по області. 1.3. За земельні ділянки зайняті: житловим фондом; автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку; гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами; індивідуальними гаражами; садовими і дачними будинками; господарськими та іншими будівлями і спорудами; багаторічними насадженнями та надані для сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,05% від їх нормативної грошової оцінки. 1.4. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), у розмірі 2,5% від їх нормативної грошової оцінки. 1.5. За земельні ділянки, на які перейшло право користування до фізичних або юридичних осіб в зв’язку з придбанням у власність нежитлових будівель та споруд і право на такі земельні ділянки, відповідно чинного законодавства не оформлено – у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки землі.
2. Встановити ставки орендної плати за земельні ділянки на території об’єднаної територіальної громади Сновської міської ради на 2017 рік, установивши в договорах оренди землі річну орендну плату за землю (згідно з таблицею) в такому розмірі:
2.1. Орендну плату за земельні ділянки, які використовуються на праві оренди, але термін дії договору закінчився, справляти в двократному розмірі. 2.2. У виняткових випадках затверджена орендна ставка може бути скоригована, але лише за рішенням ради.
3. Встановити пільги щодо плати за землю для фізичних та юридичних осіб на території Сновської міської ради, звільнивши від плати за землю (земельний податок) в 2017 році. 3.1. Фізичних осіб відповідно до статті 281 Податкового кодексу. 3.2. Юридичних осіб відповідно до статті 282 Податкового кодексу, а також: 3.2.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні сили України та Державну прикордонну службу України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; 3.2.3. Комунальні підприємства (установи), організації, які підпорядковуються Сновській міській раді.
4. Визначити, що пільги щодо плати за землю для невказаних в підпунктах 3.1-3.2 пункту 3 даного рішення категорій фізичних та юридичних осіб встановлюються шляхом прийняття сесією міської ради відповідних рішень.
5. Дане рішення набирає чинності з 1 квітня 2017 року. 6. Рішення сільських рад, які об’єдналися в об’єднану територіальну громаду Сновської міської ради, щодо встановлення ставок плати за землю на 2017 рік, вважати такими, що втратили чинність. 7. Рішення оприлюднити у засобах масової інформації, що забезпечить ознайомлення мешканців об’єднаної територіальної громади Сновської міської ради з платою за землю. 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
р О.О.Медведьов, міський голова
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Четверта сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
21 березня 2017 року м. Сновськ № 3-4/VІІІ
Про затвердження ставок плати за землю на 2017 рік та встановлення пільг щодо плати за землю для фізичних і юридичних осіб на 2017 рік
З метою приведення рішень міської ради та сільських рад, які приєднались до Сновської міської ради, щодо встановлення ставок плати за землю на 2017 рік у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись ст.ст. 7, 8, 10, 12, 269-289 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями, що починають діяти з 01 квітня 2017 року), відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, частини 2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи та постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сесія міської ради В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на 2017 рік на території об’єднаної територіальної громади Сновської міської ради ставки плати за землю: 1.1. Встановити ставки плати за землю, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування у розмірі 0,5% від їх нормативної грошової оцінки (за винятком земельних ділянок, зазначених в підпункті 1.3 даного пункту), а для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,3% від їх нормативної грошової оцінки (за винятком земельних ділянок, зазначених в підпункті 1.3 даного пункту). 1.2. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено – у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь – у розмірі 0,3% від нормативної грошової оцінки площі одиниці площі ріллі по області. 1.3. За земельні ділянки зайняті: житловим фондом; автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку; гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами; індивідуальними гаражами; садовими і дачними будинками; господарськими та іншими будівлями і спорудами; багаторічними насадженнями та надані для сільськогосподарського виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,05% від їх нормативної грошової оцінки. 1.4. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), у розмірі 2,5% від їх нормативної грошової оцінки. 1.5. За земельні ділянки, на які перейшло право користування до фізичних або юридичних осіб в зв’язку з придбанням у власність нежитлових будівель та споруд і право на такі земельні ділянки, відповідно чинного законодавства не оформлено – у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки землі.
2. Встановити ставки орендної плати за земельні ділянки на території об’єднаної територіальної громади Сновської міської ради на 2017 рік, установивши в договорах оренди землі річну орендну плату за землю (згідно з таблицею) в такому розмірі:
|
№№ п/п
|
Назва цільового призначення
|
Код КВПЦТЗ
|
Ставки орендної плати за землю у % від нормативної грошової оцінки або ставок земельного податку
|
І
|
Землі сільськогосподарського призначення.
|
|
|
1
|
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
|
01.01
|
1%
|
2
|
Для ведення особистого селянського господарства.
|
01.03
|
1%
|
3
|
Для городництва.
|
01.07
|
1%
|
ІІ
|
Землі житлової та громадської забудови.
|
|
|
1
|
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).
|
02.01
|
3 ставки зем.податку
|
2
|
Для будівництва індивідуальних гаражів.
|
02.05
|
3 ставки зем.податку
|
3
|
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
|
02.03
|
3 ставки зем.податку
|
4
|
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
|
03.07
|
5%
|
5
|
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
|
03.08
|
5%
|
6
|
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ.
|
03.09
|
7%
|
7
|
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.
|
03.13
|
5%
|
8
|
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
|
03.14
|
5%
|
ІІІ
|
Землі промисловості.
|
|
|
1
|
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
|
11.02
|
3%
|
2
|
Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури.
|
11.04
|
3%
|
ІV
|
Землі зв’язку.
|
|
|
1
|
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій.
|
13.01
|
7%
|
2
|
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку
|
13.02
|
7%
|
V
|
Землі енергетики.
|
|
|
|
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.
|
14.02
|
7%
3. Встановити пільги щодо плати за землю для фізичних та юридичних осіб на території Сновської міської ради, звільнивши від плати за землю (земельний податок) в 2017 році. 3.1. Фізичних осіб відповідно до статті 281 Податкового кодексу. 3.2. Юридичних осіб відповідно до статті 282 Податкового кодексу, а також: 3.2.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні сили України та Державну прикордонну службу України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; 3.2.3. Комунальні підприємства (установи), організації, які підпорядковуються Сновській міській раді.
4. Визначити, що пільги щодо плати за землю для невказаних в підпунктах 3.1-3.2 пункту 3 даного рішення категорій фізичних та юридичних осіб встановлюються шляхом прийняття сесією міської ради відповідних рішень.
5. Дане рішення набирає чинності з 1 квітня 2017 року. 6. Рішення сільських рад, які об’єдналися в об’єднану територіальну громаду Сновської міської ради, щодо встановлення ставок плати за землю на 2017 рік, вважати такими, що втратили чинність. 7. Рішення оприлюднити у засобах масової інформації, що забезпечить ознайомлення мешканців об’єднаної територіальної громади Сновської міської ради з платою за землю. 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
р О.О.Медведьов, міський голова
Комментариев нет:
Отправить комментарий