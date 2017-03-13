Досвід, компетентність, професіоналізм

Цей колектив – суто жіночий. Але він з гідністю виконує надзвичайно важливе завдання – реалізацію державної політики у сфері землекористування. Складний процес реформ, часті зміни умов роботи та законодавства, висока відповідальність перед людьми і місцевою громадою – навіть за таких реалій ці жінки працюють злагоджено, професійно і дійсно ефективно.
Для початку варто навести деякі статистичні дані. Земельний фонд Сновсього району складає понад 128 тисяч гектарів. За формою власності 64,4% земель – державні та комунальні, 35,6% - приватні. Сільськогосподарські угіддя займають близько 70 тисяч гектарів, з них під ріллею – 58,4%, під сіножатями – 20,7%, під пасовищами – 10,8%. У нашому краї діють 18 сільгосппідприємств і 11 фермерських господарств, які використовують в агровиробництві майже 27 тисяч гектарів. Загалом у власності громадян перебуває більш як 30 тисяч гектарів землі. Також у віданні лісогосподарських підприємств Сновщини знаходиться більше 42-х тисяч гектарів (32,9% території району).
З огляду на процеси, які відбуваються в Україні, потребують удосконалення екологічні та економічні аспекти використання земельних ресурсів. Особливої актуальності набули ці фактори з моменту утворення на Сновщині об’єднаної територіальної громади. Як розповіла «Променю» начальник відділу Держгеокадастру в нашому районі Валентина Недвіга, в січні 2017 року сталися деякі зміни в структурній приналежності цієї установи. Тепер відділ підпорядковується Корюківському міжрайонному управлінню Держгеокадастру. Частину функцій, зокрема, розпорядження землями комунальної власності (наприклад – у населених пунктах) закріплено за новоствореним земельним відділом територіальної громади. А до повноважень відділу Держгеокадастру, як і раніше, належать подання пропозицій до обласного ГУ ДГК стосовно розпорядження землями державної власності, надання документальних витягів з держгеокадастру, видача довідок про нормативно-грошову оцінку земель, здійснення держреєстрації земельних ділянок, організація виконання робіт із землевпорядкування і оцінки земель, організаційні заходи із проведення земельних аукціонів, підбір ділянок для учасників АТО.
Валентина Недвіга об’єктивно визнає, що порівняно з періодом десятирічної давнини, обсяг замовлень на оформлення документів на землю зменшився. (Саме тоді завершувався процес видачі громадянам держактів на землю). Але і зараз справа на місці не стоїть. Протягом 2016 року здійснено реєстрацію права власності 186 громадян на ділянки для ведення особистого селянського господарства (загальною площею 256 га), 184 громадян – на ділянки для обслуговування житлових будинків (33 га), 9 громадян – на ділянки для гаражного будівництва. Також документують належним чином своє землекористування і юридичні особи. Скажімо, Кучинівська, Новоборовицька і Рогізківська сільради оформили громадські пасовища. (Загальною площею 280 га). До речі, по селах Сновщини земель запасу, які ще не використовуються, 16 тисяч 700 гектарів, а земель резерву (в межах населених пунктів) – 2 тисячі 843 га. Тобто ще є непогана перспектива для розширення землекористування. Наочний приклад – сільгосппідприємства району торік повернули до агровиробництва майже півтори тисячі гектарів грунтів, узявши їх в оренду.
Як бачимо, сфера діяльності працівників землевпорядної служби вельми велика, проте їхні фаховість, досвід і компетентність допомагають виконати будь-яке завдання. Навіть у такій непростій галузі, яким є користування землею. Зрештою, за загальним визнанням останніми роками процес виділення та оформлення ділянок значно спростився, став прозорішим і відкритішим. Саме це додає реформуванню земельних відносин нового імпульсу.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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На знімку: колектив відділу Держгеокадастру.
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