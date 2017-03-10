пятница, 10 марта 2017 г.

Зарічанці порадували смячан

Напередодні 8 Березня до жителів нашої мальовничої  Смячі приїхали самодіяльні артисти Зарічанського будинку культури на чолі із тамтешнім сільським головою Наталією Дворник.

Ті смячани, староруднянці, які прийшли  подивитися і послухати їхній виступ, від пісень, танців, сценок, гумористичних номерів були просто в захваті і відпускати самодіяльних митців зі сцени зовсім не хотіли.
«Молодці, сусіди!» - казали  про приїжджих артистів, їхній виступ люди і ставили за приклад своїм, смяцьким працівникам культури.
Побільше б було подібних концертних програм, частіше б усміхалися рідні сільчани.

Жителі Смячі.
Автор: на
Ярлыки:

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