Як правильно страхувальнику самостійно виправити помилку виявлену при розрахунку лікарняних?

Відповідь на це питання надавалося виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі-роз’ясненні від 22.01.2015 р. № 5.2-32-133.
Виправлення помилок у звітах за формою Ф4-ФСС з ТВП передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4 (далі Порядок № 4).
Якщо установа неправильно розрахувала (завищила) суму лікарняного працівнику, а помилку виявила тільки зараз, тобто після того, як допомогу було отримано з Фонду та виплачено працівнику, в такому випадку страхувальнику потрібно самостійно виправити помилку.
Для того, щоб це зробити правильно треба виконати дії передбачені п. 7.3- 7.7 Порядку:
- визначити і сторнувати надміру нараховані суми допомоги;
- перерахувати невикористані страхові кошти до робочого органу Фонду, який здійснював фінансування, протягом трьох робочих днів згідно п.10 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- подати до робочого органу ФСС з ТВП письмове повідомлення про факт виявлення помилки. Складається повідомлення в довільній формі і повинно містити таку інформацію: найменування установи; реєстраційний код страхувальника в органі ФСС з ТВП або номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; період виявлення помилки; зміст помилки з посиленням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення; суму відкоригованих витрат; дату складання повідомлення. Повідомлення складається у двох примірниках (один — для установи, а другий — для ФСС з ТВП), підписується у керівника та головного бухгалтера.
У випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум, нарахованих ним, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.
При здачі звітності до органу Фонду страхувальник повинен відобразити помилки у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.
Помилки минулих років (надмірно отриману суму допомоги) зазначити в рядку 3 таблиці I, а повернену суму допомоги у рядку 16 таблиці I звіту Ф4-ФСС з ТВП. п. 7.9 Порядку № 4.
Помилки минулих кварталів поточного року страхувальник повинен виправити шляхом коригування відповідних показників звітності, а саме:
- у рядку 14 таблиці I потрібно відобразити суму перерахованих до Фонду коштів;
- в рядках 1, 2, 3 таблиці II потрібно відобразити дні та суму нарахованої допомоги за видами витрат по тимчасовій непрацездатності, по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, з урахуванням проведених коригувань;
- в рядку 8 таблиці ІІ потрібно вказати загальну суму витрат за рахунок коштів Фонду, проведених у звітному періоді (з початку року);
Показник рядка 8 таблиці ІІ має дорівнювати показнику рядка 21 таблиці I звіту Ф4-ФСС з ТВП.
У рядку 6 таблиці I залишається сума коштів, отриманих від Фонду;
Показники рядків 9 та 22 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП збігаються, а рядки 10 та 23 не заповнюються.
Враховуючи викладене, у разі самостійного виявлення страхувальником порушень при наданні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та здійснивши відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної суми до робочого органу Фонду штрафні санкції до страхувальника не застосовуються.
Мірошниченко Л.С., головний бухгалтер
Корюківської міжрайонної виконавчої
дирекції Чернігівського обласного
відділення Фонду
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