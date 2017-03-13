Вшанували жінок року

різних номінаціях: Валентина Олексіївна Булденко – «Жінка – багатодітна мати» (виростила 6 дітей, 6 онуків); Ольга Іванівна Хохлова – «Жінка – працівник закладу освіти» (працює в школі техпрацівницею 16 років); Наталія Володимирівна Демиденко – «Жінка – дбайлива мати» (ростить 3 дітей, гарна господиня); Тетяна Миколаївна Мила – «Жінка – берегиня родинного вогнища» (вітали доньки, чоловік, подруга); Ольга Федорівна Гайдук – «Жінка в турботі про людей» (працює листоношею 10 років, має дітей і друзів).
Організатором цього ліричного заходу був сільський БК, а допомогли його втілити в життя місцевий депутат Михайло Булденко, очільниця «Нової лінії» Людмила П’ятківська.
Наталія ЛАГУТА, завідуюча будинком культури
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