До кого звернутися за роз’ясненням?

Цієї зими до редакції «Променя» звернулася пенсіонерка зі Сновська, 1949 р.н., А.В. Коморна. Вона попрохала привернути увагу до проблеми, яка може стосуватися більшості населення нашого району, а саме – правильності нарахування субсидій на сплату житлово-комунальних послуг. На думку А.В. Коморної, система нарахування платні за електропостачання з боку надавача такої послуги – РЕМ – викликає певні сумніви. Зокрема - такий момент, як «донарахування певної суми». З цього приводу «Промінь» звернувся до управління соцзахисту райдержадміністрації.
Там пояснили, що постійно відстежують ситуацію з нарахуванням людям платні за спожиті житлово-комунальні послуги. А інформацію про стан справ у цій сфері регулярно надають наші земляки. Вони звертаються до управління і кожний на конкретно своєму прикладі просить роз’яснити ті чи інші аспекти надання державної допомоги. Працівники установи розповідають про принципи субсидування, роблять наочні розрахунки, у разі необхідності – телефонують до підприємств газоводоелектропостачання для уточнень.
Дійсно, свого часу деякі непорозуміння викликала практика «донарахування» платні за газ, але тепер ця проблема практично в минулому. Щось схоже сталося і нинішньої зими, коли електропостачальники теж вирішили вносити в квитанції «донарахування», чим збили з пантелику деяких громадян і посіяли в їхній уяві певні сумніви.
І тут головне зрозуміти: у пошуках відповідей слід вирушати до управління соцзахисту, бо саме там оформлюється субсидія. (А не в приватних фірмах, які займаються продажем газу, електроенергії, води тощо). Загалом звернення людей до управління соцзахисту з приводу змісту отриманих квитанцій – не рідкість. Адже саме там їм можуть дати компетенту і аргументовану відповідь. Хоча це й забирає чимало робочого часу. Зрештою, в 2016 році державною програмою субсидій (газ, вода, каналізація, електрика тощо і тверде побутове паливо) у Сновському районі скористалися 7300 сімей. (А загалом у нашому краї мешкає близько десяти тисяч родин). Правду кажучи, торік виникла затримка з надходженням компенсаційних грошей за тверде паливо (з розрахунку по 2000 гривень за тонну), але станом на середину лютого 2017 року таку заборгованість нарешті вдалося погасити.
Також цьогоріч, у лютому, субсидії на ЖКП отримує 3835 сімей, ще близько трьох тисяч (за прогнозними оцінками) оформлять заявки на компенсацію за тверде паливо. Протягом 2016 року двічі вносилися зміни до нормативних документів, якими регламентована робота управління соцзахисту в сфері надання населенню субсидій. Такий крок уряду автоматично спричиняв перерахування показників великої кількості справ отримувачів державної соціальної допомоги. Тобто колектив управління постійно перебуває в епіцентрі змін та нововведень соціальної політики, головною метою якої є підтримати найбільш потребуючі верстви населення в цей складний час.
Там пояснили, що постійно відстежують ситуацію з нарахуванням людям платні за спожиті житлово-комунальні послуги. А інформацію про стан справ у цій сфері регулярно надають наші земляки. Вони звертаються до управління і кожний на конкретно своєму прикладі просить роз’яснити ті чи інші аспекти надання державної допомоги. Працівники установи розповідають про принципи субсидування, роблять наочні розрахунки, у разі необхідності – телефонують до підприємств газоводоелектропостачання для уточнень.
Дійсно, свого часу деякі непорозуміння викликала практика «донарахування» платні за газ, але тепер ця проблема практично в минулому. Щось схоже сталося і нинішньої зими, коли електропостачальники теж вирішили вносити в квитанції «донарахування», чим збили з пантелику деяких громадян і посіяли в їхній уяві певні сумніви.
І тут головне зрозуміти: у пошуках відповідей слід вирушати до управління соцзахисту, бо саме там оформлюється субсидія. (А не в приватних фірмах, які займаються продажем газу, електроенергії, води тощо). Загалом звернення людей до управління соцзахисту з приводу змісту отриманих квитанцій – не рідкість. Адже саме там їм можуть дати компетенту і аргументовану відповідь. Хоча це й забирає чимало робочого часу. Зрештою, в 2016 році державною програмою субсидій (газ, вода, каналізація, електрика тощо і тверде побутове паливо) у Сновському районі скористалися 7300 сімей. (А загалом у нашому краї мешкає близько десяти тисяч родин). Правду кажучи, торік виникла затримка з надходженням компенсаційних грошей за тверде паливо (з розрахунку по 2000 гривень за тонну), але станом на середину лютого 2017 року таку заборгованість нарешті вдалося погасити.
Також цьогоріч, у лютому, субсидії на ЖКП отримує 3835 сімей, ще близько трьох тисяч (за прогнозними оцінками) оформлять заявки на компенсацію за тверде паливо. Протягом 2016 року двічі вносилися зміни до нормативних документів, якими регламентована робота управління соцзахисту в сфері надання населенню субсидій. Такий крок уряду автоматично спричиняв перерахування показників великої кількості справ отримувачів державної соціальної допомоги. Тобто колектив управління постійно перебуває в епіцентрі змін та нововведень соціальної політики, головною метою якої є підтримати найбільш потребуючі верстви населення в цей складний час.
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