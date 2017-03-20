понедельник, 20 марта 2017 г.

Мудрою, світлою книгою є «Кобзар»

У  Шевченківські  дні  працівники  районної бібліотеки для дітей провели цикл  заходів, присвячених життєвому і творчому шляху Великого Кобзаря.  В  читальному залі бібліотеки розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Мудра, світла книга - то «Кобзар» Тараса», біля якої проходять інформхвилинки  «Шевченко і Чернігівщина».

9 березня з учнями 1-6-х класів районної гімназії відбулось свято «Ми тебе не  забудем, Тарасе...»  та конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка.
10  березня на годину інформації «Маленьким про Великого Тараса» до РДБ  завітали учні 3-Б класу ЗОШ №1 на літературну мандрівку «Стежками малого  Тараса». Діти жваво відповідали на запитання вікторини «А чи знаєш ти Шевченка?».  По книжково-ілюстративній виставці «Мудра, світла книга - то  «Кобзар» Тараса» пройшов бібліографічний огляд літератури  «Читаємо Шевченка».  За  активну участь у конкурсі грамоти  районної  дитячої  бібліотеки  отримали Дар’я Аникієва, Олександра Іванченко, Каріна Лазар, Лариса Романюк, Кіра Стеченко, а за перемогу у конкурсі грамотою нагороджена Світлана Губенко.  
Автор: на

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