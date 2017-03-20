Мудрою, світлою книгою є «Кобзар»

У Шевченківські дні працівники районної бібліотеки для дітей провели цикл заходів, присвячених життєвому і творчому шляху Великого Кобзаря. В читальному залі бібліотеки розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Мудра, світла книга - то «Кобзар» Тараса», біля якої проходять інформхвилинки «Шевченко і Чернігівщина».
9 березня з учнями 1-6-х класів районної гімназії відбулось свято «Ми тебе не забудем, Тарасе...» та конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка.
10 березня на годину інформації «Маленьким про Великого Тараса» до РДБ завітали учні 3-Б класу ЗОШ №1 на літературну мандрівку «Стежками малого Тараса». Діти жваво відповідали на запитання вікторини «А чи знаєш ти Шевченка?». По книжково-ілюстративній виставці «Мудра, світла книга - то «Кобзар» Тараса» пройшов бібліографічний огляд літератури «Читаємо Шевченка». За активну участь у конкурсі грамоти районної дитячої бібліотеки отримали Дар’я Аникієва, Олександра Іванченко, Каріна Лазар, Лариса Романюк, Кіра Стеченко, а за перемогу у конкурсі грамотою нагороджена Світлана Губенко.
9 березня з учнями 1-6-х класів районної гімназії відбулось свято «Ми тебе не забудем, Тарасе...» та конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка.
10 березня на годину інформації «Маленьким про Великого Тараса» до РДБ завітали учні 3-Б класу ЗОШ №1 на літературну мандрівку «Стежками малого Тараса». Діти жваво відповідали на запитання вікторини «А чи знаєш ти Шевченка?». По книжково-ілюстративній виставці «Мудра, світла книга - то «Кобзар» Тараса» пройшов бібліографічний огляд літератури «Читаємо Шевченка». За активну участь у конкурсі грамоти районної дитячої бібліотеки отримали Дар’я Аникієва, Олександра Іванченко, Каріна Лазар, Лариса Романюк, Кіра Стеченко, а за перемогу у конкурсі грамотою нагороджена Світлана Губенко.
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