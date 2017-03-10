Весною починається краса... Краса у всьому: краса розквіту землі, кохання, краса у ніжності дівчат, у чарівності та загадковості жінок.
Так... Дивне створіння - жінка. Одним поглядом вона викликає велике почуття. Одним порухом брови розвіює його на порох. Ці слова стали лейтмотивом поваги до української жінки, матері, дружини, сестри, доньки. У концертних програмах районного Будинку культури святкову атмосферу два дні поспіль дарували жінкам чудовий настрій аматори сцени.
8 березня відбулася жіноча вечірка в українському стилі. Глядачів вітали кращі колективи Сновського Будинку культури. Не стихали гучні оплески для артистів від вдячної публіки. Неповторним виступом запам’ятався глядачам народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» (керівник Оксана Бондаревська). Усіх вражала і майстерність виконання композицій зразкового танцювального колективу «Ягідки», керівником якого є заслужений працівник культури України Світлана Горбатович. І просто вибух емоцій і оплесків звучав на честь гурту «AugustSummerHight» (керівник Наталія Витушко). Не економили сил та оплесків глядачі і для великої творчої родини талановитих дітей зразкового вокального ансамблю «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко). А гарний настрій і нотки позитиву дарували глядачам гурт «Молодички», а весняного настрою - ведучі програми Вікторія Шарапата та Ігор Фалінський
Квіти для жінок стали приємною несподіванкою на сцені.
Так... Дивне створіння - жінка. Одним поглядом вона викликає велике почуття. Одним порухом брови розвіює його на порох. Ці слова стали лейтмотивом поваги до української жінки, матері, дружини, сестри, доньки. У концертних програмах районного Будинку культури святкову атмосферу два дні поспіль дарували жінкам чудовий настрій аматори сцени.
8 березня відбулася жіноча вечірка в українському стилі. Глядачів вітали кращі колективи Сновського Будинку культури. Не стихали гучні оплески для артистів від вдячної публіки. Неповторним виступом запам’ятався глядачам народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» (керівник Оксана Бондаревська). Усіх вражала і майстерність виконання композицій зразкового танцювального колективу «Ягідки», керівником якого є заслужений працівник культури України Світлана Горбатович. І просто вибух емоцій і оплесків звучав на честь гурту «AugustSummerHight» (керівник Наталія Витушко). Не економили сил та оплесків глядачі і для великої творчої родини талановитих дітей зразкового вокального ансамблю «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко). А гарний настрій і нотки позитиву дарували глядачам гурт «Молодички», а весняного настрою - ведучі програми Вікторія Шарапата та Ігор Фалінський
Квіти для жінок стали приємною несподіванкою на сцені.
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