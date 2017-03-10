Концерт вийшов чудовим

3 березня Низківський клуб був ущент переповнений, адже в село вперше приїхали відомі артисти з Чернігівської обласної філармонії Олександр та Іванна Подольські з іншими виконавцями.
У їхній програмі було все: і гарні пісні, і популярні музичні композиції під електроакардеон, і гуморески. Зал шаленів від оплесків, від радості, яку отримував.
Такий сюрприз низківчанам зробив депутат об’єднаної громади Павло Олександрович Тютюнник. Разом із в.о. старости Великого Щимеля Борисом Олександровичем Добродієм вони вийшли на сцену і подарували всім жителькам нашої сільради стільки зворушливих слів, стільки теплих привітань! Було дуже приємно, було так проникливо!
Ми гордимося, що обрали таких людей своїми представниками у владі, і бажаємо їм довгої активної праці, успіхів у всіх справах.
До речі, і маршрутку, яка щосереди стала ходити до Сновська, вони нам допомогли організувати.
Від імені мешканців Низківки сім’ї Ситеньких та Шевченків.
У їхній програмі було все: і гарні пісні, і популярні музичні композиції під електроакардеон, і гуморески. Зал шаленів від оплесків, від радості, яку отримував.
Такий сюрприз низківчанам зробив депутат об’єднаної громади Павло Олександрович Тютюнник. Разом із в.о. старости Великого Щимеля Борисом Олександровичем Добродієм вони вийшли на сцену і подарували всім жителькам нашої сільради стільки зворушливих слів, стільки теплих привітань! Було дуже приємно, було так проникливо!
Ми гордимося, що обрали таких людей своїми представниками у владі, і бажаємо їм довгої активної праці, успіхів у всіх справах.
До речі, і маршрутку, яка щосереди стала ходити до Сновська, вони нам допомогли організувати.
Від імені мешканців Низківки сім’ї Ситеньких та Шевченків.
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