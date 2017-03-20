З педагогом-організатором у школі стало цікавіше

Гарні відгуки наразі лунають про позаурочну роботу, яку у Великощимельській школі проводить педагог-організатор Валентина Павленко.
За словами Любові Тебенко та іших батьків (їхні діти навчаються у цій школі), Валентина Анатоліївна вміє добирати індивідуальні ключики до дитячих сердець, знаходить теми, які цікавлять юних вихованців і разом з ними весь час щось організовує, придумує, проводить. Це і вікторини, вечори відпочинку, різні свята, це постійне довірливе спілкування і мандрівки в країну знань. Від подібної співпраці усім добре – і вчительці, і дітям, і батькам.
За словами Любові Тебенко та іших батьків (їхні діти навчаються у цій школі), Валентина Анатоліївна вміє добирати індивідуальні ключики до дитячих сердець, знаходить теми, які цікавлять юних вихованців і разом з ними весь час щось організовує, придумує, проводить. Це і вікторини, вечори відпочинку, різні свята, це постійне довірливе спілкування і мандрівки в країну знань. Від подібної співпраці усім добре – і вчительці, і дітям, і батькам.
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