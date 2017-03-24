«Діло майстра величає»

під таким девізом в Сновському ВПУЛГ пройшов регіональний етап огляду-конкурсу виховної роботи серед учнів місцевого училища і Сосницького аграрного ліцею. Цей захід проводився за ініціативи навчально-методичного центру профосвіти області. Його мета спрямована на підвищення престижності робітничих професій, ролі майстра виробничого навчання, практичного психолога у навчально-виховному процесі.
Директор училища Л.О. Дубина у вітальному слові відзначила роль системи профтехосвіти – як школи робітничих кадрів, як школи патріотизму.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять всіх випускників професійно-технічних училищ області, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. До меморіальних дошок Юрія Костюченка та Олега Науменка були покладені квіти.
Заступник директора з навчально-виробничої роботи В.В. Ананко представив і охарактеризував конкурсантів від Сновського ВПУЛГ – майстра виробничого навчання Ольгу Анатоліївну Герасименко та ученицю Катерину Глум. В номінації «Слава в руках праці» вони творчо продемонстрували вміння виготовляти капкейки. Присутні в залі учні та викладачі училища були в захваті від картин, які вишила Ольга Анатоліївна.
Учасники художньої самодіяльності училища, які виступали в перервах між номінаціями конкурсу, засвідчили, що в училищі не тільки можна навчатися, а й відпочивати.
Заслужену перемогу здобули конкурсанти Сновського ВПУЛГ.
В.ВЕРБИЦЬКИЙ,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
Фото О.КРУМКАЧА
Директор училища Л.О. Дубина у вітальному слові відзначила роль системи профтехосвіти – як школи робітничих кадрів, як школи патріотизму.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять всіх випускників професійно-технічних училищ області, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. До меморіальних дошок Юрія Костюченка та Олега Науменка були покладені квіти.
Заступник директора з навчально-виробничої роботи В.В. Ананко представив і охарактеризував конкурсантів від Сновського ВПУЛГ – майстра виробничого навчання Ольгу Анатоліївну Герасименко та ученицю Катерину Глум. В номінації «Слава в руках праці» вони творчо продемонстрували вміння виготовляти капкейки. Присутні в залі учні та викладачі училища були в захваті від картин, які вишила Ольга Анатоліївна.
Учасники художньої самодіяльності училища, які виступали в перервах між номінаціями конкурсу, засвідчили, що в училищі не тільки можна навчатися, а й відпочивати.
Заслужену перемогу здобули конкурсанти Сновського ВПУЛГ.
В.ВЕРБИЦЬКИЙ,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
Фото О.КРУМКАЧА
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