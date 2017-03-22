Допомогли дітям

організації РПЛ Володимир Шкарпітко, голова фракції РПЛ у Сновській міськраді Олександр Кузьменко, депутат райради Павло Мірошниченко – провели зустріч із батьками, які отримали фінансову підтримку на лікування своїх дітей. Обговорювалася ефективність програми і перспективи її продовження в майбутньому. Присутні мешканці Сновщини однозначно схвально висловилися про таку акцію і попрохали Радикальну партію Олега Ляшка й надалі представляти інтереси людей у питаннях охорони здоров’я.
Довідково: протягом січня 2017 року до громадської приймальні Радикальної партії Олега Ляшка у Сновському районі звернулися батьки 334 дітей. Усі вони отримали часткову компенсацію (до 200 грн на одну дитину) для придбання ліків. Таким чином Радикальна партія Олега Ляшка конкретною справою довела ефективність своєї ініціативи. р
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