«Неймовірні села України»

таку назву має конкурс, започаткований Міністерством аграрної політики, асоціацією фермерів, всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад і асоціацією екологічного туризму.
Метою цього заходу є сприяння розвитку дрібного бізнесу на селі, сільських громад, нагадування про історико-культурну спадщину сільської місцевості. Будь-яке село може до 3 квітня подати заявку на участь у конкурсі – з описом населеного пункту, його особливостей (текст – до 1 тисячі знаків), фотоматеріалами. Також треба вказати контакти уповноваженої особи. Кореспонденцію слід надсилати на електронну адресу selo@agroportal.ua. Попередньо конкурсна комісія відбере 20 сіл, до яких завітає експертна рада, яка й визначить остаточних переможців. Володарі призових місць отримають призи.
Детальніша інформація – за посиланням:
http://agroportal.ua
Метою цього заходу є сприяння розвитку дрібного бізнесу на селі, сільських громад, нагадування про історико-культурну спадщину сільської місцевості. Будь-яке село може до 3 квітня подати заявку на участь у конкурсі – з описом населеного пункту, його особливостей (текст – до 1 тисячі знаків), фотоматеріалами. Також треба вказати контакти уповноваженої особи. Кореспонденцію слід надсилати на електронну адресу selo@agroportal.ua. Попередньо конкурсна комісія відбере 20 сіл, до яких завітає експертна рада, яка й визначить остаточних переможців. Володарі призових місць отримають призи.
Детальніша інформація – за посиланням:
http://agroportal.ua
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