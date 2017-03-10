Кожен номер не залишав байдужих

У переддень жіночого свята глядачів, а їх зібралось повний зал, привітало шановане керівництво нашого міста - Валерій Васильович Радібеда та Олександр Олександрович Медведьов.
В коротких, але щирих вітаннях, звучали найкращі побажання для всіх жінок. А потім відбувся святковий концерт, який зібрав найкращі номери від маленьких артистів до старшого покоління. Кожен номер не залишив байдужими глядачів. Звучали оплески для всіх: театру мод Євгенії Гордюк,танцювального колективу «Акварель» дитячої музичної школи, студії спортивного танцю «Світлана», танцювального колективу «Ягідки». Заполонили серця глядачів своїм співом юні артисти Даша і Максим, Ніка і Тимофій, вокальний ансамбль «Світлячок». Прекрасні дуети: Ігор Сергеєв і Тамара Кобець, Марія Аліфіренко і Аня Надточій, Євгеній і Олександра Сергійко дарували глядачу не менш прекрасні пісні.
Додали святкового настрою духовий оркестр, чоловічий ансамбль «Спадщина», ансамбль української пісні «Калина», соліст районного Будинку культури Георгій Лепнюк. А жартівлива пісня про сімейне життя у виконанні Вікторії Шарапати та Ігоря Фалінського супроводжувалась веселим сміхом і оплесками глядачів.
Слід зазначити, що наш глядач був, як завжди, неперевершеним.
Н.БОБРОВНИК, методист РБК
В коротких, але щирих вітаннях, звучали найкращі побажання для всіх жінок. А потім відбувся святковий концерт, який зібрав найкращі номери від маленьких артистів до старшого покоління. Кожен номер не залишив байдужими глядачів. Звучали оплески для всіх: театру мод Євгенії Гордюк,танцювального колективу «Акварель» дитячої музичної школи, студії спортивного танцю «Світлана», танцювального колективу «Ягідки». Заполонили серця глядачів своїм співом юні артисти Даша і Максим, Ніка і Тимофій, вокальний ансамбль «Світлячок». Прекрасні дуети: Ігор Сергеєв і Тамара Кобець, Марія Аліфіренко і Аня Надточій, Євгеній і Олександра Сергійко дарували глядачу не менш прекрасні пісні.
Додали святкового настрою духовий оркестр, чоловічий ансамбль «Спадщина», ансамбль української пісні «Калина», соліст районного Будинку культури Георгій Лепнюк. А жартівлива пісня про сімейне життя у виконанні Вікторії Шарапати та Ігоря Фалінського супроводжувалась веселим сміхом і оплесками глядачів.
Слід зазначити, що наш глядач був, як завжди, неперевершеним.
Н.БОБРОВНИК, методист РБК
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