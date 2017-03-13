знову про автобусне сполучення

За інформацією ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» повідомляємо ПРО ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ РУХУ АВТОБУСІВ, які проходять через автостанцію Сновськ. У подальшому, у разі виникнення питань щодо маршрутів, які курсують з (в) м. Чернігів, просимо звертатися в довідкове бюро автовокзалу в м. Чернігів за телефоном 0-22-675-190, а також слідкувати за змінами в розкладі на офіційному сайті РДА http://schorsadm.cg.gov.ua в рубриці «Анонси».
Маршрут, регулярність, відправлення та прибуття автобусів
(від АС Сновськ - в кінцевий пункт; з кінцевого пункту - на АС Сновськ)
1. Сновськ - Чернігів ч/з Седнів, щоденно 5:30 8:00 10:14 12:45
2. Клюси - Чернігів, щоденно 7:00 8:46 17:00 18:40
3. Семенівка - Чернігів, понеділок - п’ятниця 8:00 9:47 13:45 15:24
4. Чернігів - Корюківка, щоденно 8:42 9:13 9:40 10:10
5. Корюківка - Чернігів, щоденно 10:14 11:33 7:20 8:39
6. Чернігів - Семенівка, щоденно 11:02 13:53 15:15 18:12
7. Семенівка - Чернігів, субота, неділя 11:08 12:47 13:45 15:24
8. Чернігів - Корюківка 11:37 12:05 12:40 13:08
9. Корюківка - Чернігів 13:10 14:25 10:25 11:35
10. Сновськ - Чернігів ч/з Седнів 13:30 15:50 18:39 21:00
11. Чернігів - Корюківка 13:51 14:21 14:35 15:05
12. Корюківка - Чернігів 15:08 16:26 12:30 13:48
13. Чернігів - Семенівка, субота, неділя 15:29 18:17 8:10 11:03
14. Чернігів - Семенівка, понеділок - п’ятниця 15:29 18:17 5:00 7:44
15. Семенівка - Чернігів, щоденно 18:17 20:19 8:55 10:57
16. Чернігів - Клюси, щоденно 18:45 20:20 5:00 6:45
17. Чернігів - Корюківка, щоденно 18:46 19:15 19:30 19:58
18. Корюківка - Чернігів, щоденно 20:02 21:15 17:30 18:43
Маршрут, регулярність, відправлення та прибуття автобусів
(від АС Сновськ - в кінцевий пункт; з кінцевого пункту - на АС Сновськ)
1. Сновськ - Чернігів ч/з Седнів, щоденно 5:30 8:00 10:14 12:45
2. Клюси - Чернігів, щоденно 7:00 8:46 17:00 18:40
3. Семенівка - Чернігів, понеділок - п’ятниця 8:00 9:47 13:45 15:24
4. Чернігів - Корюківка, щоденно 8:42 9:13 9:40 10:10
5. Корюківка - Чернігів, щоденно 10:14 11:33 7:20 8:39
6. Чернігів - Семенівка, щоденно 11:02 13:53 15:15 18:12
7. Семенівка - Чернігів, субота, неділя 11:08 12:47 13:45 15:24
8. Чернігів - Корюківка 11:37 12:05 12:40 13:08
9. Корюківка - Чернігів 13:10 14:25 10:25 11:35
10. Сновськ - Чернігів ч/з Седнів 13:30 15:50 18:39 21:00
11. Чернігів - Корюківка 13:51 14:21 14:35 15:05
12. Корюківка - Чернігів 15:08 16:26 12:30 13:48
13. Чернігів - Семенівка, субота, неділя 15:29 18:17 8:10 11:03
14. Чернігів - Семенівка, понеділок - п’ятниця 15:29 18:17 5:00 7:44
15. Семенівка - Чернігів, щоденно 18:17 20:19 8:55 10:57
16. Чернігів - Клюси, щоденно 18:45 20:20 5:00 6:45
17. Чернігів - Корюківка, щоденно 18:46 19:15 19:30 19:58
18. Корюківка - Чернігів, щоденно 20:02 21:15 17:30 18:43
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