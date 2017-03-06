Діє новий склад громадської ради

28 лютого за участю голови РДА Валерія Радібеди відбулися установчі збори з формування нового складу громадської ради при Щорській райдержадміністрації на 2017-2019 роки. Очільник РДА привітав новообраних членів, побажав їм успіхів у подальшій діяльності та пообіцяв підтримку зі свого боку.
Виявили бажання ввійти до членства дорадчого органу, яким є громадська рада, 10 чоловік від профспілок, благодійних та громадських організацій району. А саме: Віктор Криницький - районне відділення Української спілки ветеранів Афганістану; Віктор Єрмоленко - районна організація Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля; Людмила Кравець – районна організація ветеранів України; Віталій Колодюк - районна організація профспілки працівників державних установ; Ірина Кухаренко - Сновська благодійна організація «Аратта»; Іван Зуб - Сновський благодійний фонд «Ми разом»; Лариса Мартиненко - районна громадська організація «Українська Соціал-Демократична Молодь»; Михайло Хомчук - районна спілка учасників антитерористичної операції; Костянтин Шевченко –районна організація профспілки працівників освіти і науки України; Ольга Зарецька - районна організація Спілки жінок України. Після установчих зборів рада одразу провела своє перше засідання, на якому головою громадської ради шляхом голосування було обрано Ларису Мартиненко, заступником - Ольгу Зарецьку, а секретарем - головного спеціаліста сектора інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Віру Павленко.
Далі учасники зібрання затвердили орієнтовний план роботи на рік. До нього серед іншого внесли питання про роботу новоствореного відділу охорони здоров’я населення міської ради, звернення громадян про подальшу долю приміщень залізничної лікарні і колишнього суду тощо.
Участь у засіданні взяла завідувач сектора інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Наталія Смоляк.
Наш кор.
Виявили бажання ввійти до членства дорадчого органу, яким є громадська рада, 10 чоловік від профспілок, благодійних та громадських організацій району. А саме: Віктор Криницький - районне відділення Української спілки ветеранів Афганістану; Віктор Єрмоленко - районна організація Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля; Людмила Кравець – районна організація ветеранів України; Віталій Колодюк - районна організація профспілки працівників державних установ; Ірина Кухаренко - Сновська благодійна організація «Аратта»; Іван Зуб - Сновський благодійний фонд «Ми разом»; Лариса Мартиненко - районна громадська організація «Українська Соціал-Демократична Молодь»; Михайло Хомчук - районна спілка учасників антитерористичної операції; Костянтин Шевченко –районна організація профспілки працівників освіти і науки України; Ольга Зарецька - районна організація Спілки жінок України. Після установчих зборів рада одразу провела своє перше засідання, на якому головою громадської ради шляхом голосування було обрано Ларису Мартиненко, заступником - Ольгу Зарецьку, а секретарем - головного спеціаліста сектора інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Віру Павленко.
Далі учасники зібрання затвердили орієнтовний план роботи на рік. До нього серед іншого внесли питання про роботу новоствореного відділу охорони здоров’я населення міської ради, звернення громадян про подальшу долю приміщень залізничної лікарні і колишнього суду тощо.
Участь у засіданні взяла завідувач сектора інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Наталія Смоляк.
Наш кор.
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