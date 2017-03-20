Настільний теніс і волейбол

Одинадцятого березня Сновськ став місцем проведення обласних змагань з настільного тенісу й волейболу серед команд ДЮСШ «Колос».
Участь у цьому заході взяли представники семи районів. У розіграші з настільного тенісу місцеві майстри малої ракетки посіли ІІІ загальнокомандне місце, пропустивши вперед конкурентів з Коропщини та Ічнянщини. (В особистому заліку К.Борсук здобула ІІ місце). У волейболі нашим спортсменам не вдалося досягти очікуваного результату. Вони програли ічнянцям (0:2), лосинівцям (0:2), ріпкинцям (0:2) і посіли останнє місце. А остаточним переможцем змагань стала команда з Ріпкинського району, яка у фіналі здолала опір суперників з Бахмаччини (2:1).
Анонс. 19 березня, у неділю, в приміщенні місцевої спортшколи відбудуться ігри зонального етапу обласної першості з волейболу серед команд ФСТ «Колос». Очікується участь спортсменів з п’яти районів. Початок – о 10-ій годині.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Участь у цьому заході взяли представники семи районів. У розіграші з настільного тенісу місцеві майстри малої ракетки посіли ІІІ загальнокомандне місце, пропустивши вперед конкурентів з Коропщини та Ічнянщини. (В особистому заліку К.Борсук здобула ІІ місце). У волейболі нашим спортсменам не вдалося досягти очікуваного результату. Вони програли ічнянцям (0:2), лосинівцям (0:2), ріпкинцям (0:2) і посіли останнє місце. А остаточним переможцем змагань стала команда з Ріпкинського району, яка у фіналі здолала опір суперників з Бахмаччини (2:1).
Анонс. 19 березня, у неділю, в приміщенні місцевої спортшколи відбудуться ігри зонального етапу обласної першості з волейболу серед команд ФСТ «Колос». Очікується участь спортсменів з п’яти районів. Початок – о 10-ій годині.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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