Крали й наркотики возили

1 лютого о 12 год. 10 хв. до чергової частини Сновського ВП надійшов рапорт працівника про те, що цього дня неподалік магазину «Продукти», який розташований за адресою:
м.Сновськ, вул. Вишнева,57, був зупинений гр. М., 1999 р.н., уродженець міста Корюківка, в якого виявлено два паперових згортки із речовиною, ззовні схожою на рослини коноплі.
8 лютого о 15 год. 10 хв. з письмовою заявою звернувся гр. М., 1950 р.н., мешканець м.Сновськ, про те, що йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився представником служби безпеки Ощадбанку, який повідомив, що в даний час проводять ідентифікацію власників пластикових карток і попросив назвати номер картки, після чого заявник виявив, що з його банківської картки було викрадено 9500 грн.
18 лютого о 4-ій год. до чергової частини Сновського ВП надійшов письмовий рапорт працівника про те, що під час несення служби 18.02.2017 р. близько 2.50 год. в м.Сновськ було зупинено автомобіль BMW-525 під керуванням гр. В., 1985 р.н., мешканця м.Сновськ, під час перевірки реєстраційних документів на даний автомобіль виникли сумніви у їх дійсності.
19 лютого о 4 год. 19 хв. на службу «102» звернувся водій екіпажу охорони, який повідомив, що по прибуттю на спрацювання сигналізації в магазині «Левада» виявлено розбите скло та невідомого чоловіка всередині. В ході проведення заходів було встановлено, що, розбивши скло, в магазині «Левада» в м.Сновськ проник всередину з метою крадіжки неповнолітній гр. М., 2001 р.н., уродженець с.Автуничі Городнянського р-ну. Він викрав гроші в сумі 420 грн, але не довів злочин до кінця, бо був затриманий працівниками поліції.
25 лютого о 17-ій год. на службу 102 звернулась гр. П., 1955 р.н, мешканка м.Щорс. Психічнохворий син заявниці, 1984 р. н., 24 лютого пішов в м.Бахмач та по теперішній час не повернувся. Коли йшов, то казав, що поїде на дачу в м.Сновськ. Провідники потягу сина бачили. На дачі є сліди того, що він там був. Прикмети зниклого: зріст 158 см, худорлявої статури. Був одягнений в чорну дуту куртку з каптуром, сині джинси, чорні калоші, сіру шапку з малюнком. На обличчі невелика борода з вусами, страждає на правостороннє ДЦП.
24 лютого о 4 год. 15 хв. до чергової частини Сновського відділення поліції по телефону від мешканця м.Сновськ надійшло повідомлення про те, що троє невідомих у чорних масках шляхом віджиму пластикового вікна у напівпідвальному приміщені його будинку проникли всередину, де, погрожуючи фізичною розправою та предметами, схожими на зброю, зв’язали його, його дружину та дитину, після чого заволоділи грошовими коштами та матеріальними цінностями.
28 лютого о 9 год. 22 хв. на службу «102» звернувся гр. А., 1957 р.н., мешканець с.Петрівка, який повідомив, що в період часу з 27 по 28 лютого п.р. невідомі особи шляхом зриву навісного замка проникли до гаража та скоїли крадіжку 2 каністри бензину - 10 та 5 літрів, автозапчастин та акумулятора.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
м.Сновськ, вул. Вишнева,57, був зупинений гр. М., 1999 р.н., уродженець міста Корюківка, в якого виявлено два паперових згортки із речовиною, ззовні схожою на рослини коноплі.
8 лютого о 15 год. 10 хв. з письмовою заявою звернувся гр. М., 1950 р.н., мешканець м.Сновськ, про те, що йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився представником служби безпеки Ощадбанку, який повідомив, що в даний час проводять ідентифікацію власників пластикових карток і попросив назвати номер картки, після чого заявник виявив, що з його банківської картки було викрадено 9500 грн.
18 лютого о 4-ій год. до чергової частини Сновського ВП надійшов письмовий рапорт працівника про те, що під час несення служби 18.02.2017 р. близько 2.50 год. в м.Сновськ було зупинено автомобіль BMW-525 під керуванням гр. В., 1985 р.н., мешканця м.Сновськ, під час перевірки реєстраційних документів на даний автомобіль виникли сумніви у їх дійсності.
19 лютого о 4 год. 19 хв. на службу «102» звернувся водій екіпажу охорони, який повідомив, що по прибуттю на спрацювання сигналізації в магазині «Левада» виявлено розбите скло та невідомого чоловіка всередині. В ході проведення заходів було встановлено, що, розбивши скло, в магазині «Левада» в м.Сновськ проник всередину з метою крадіжки неповнолітній гр. М., 2001 р.н., уродженець с.Автуничі Городнянського р-ну. Він викрав гроші в сумі 420 грн, але не довів злочин до кінця, бо був затриманий працівниками поліції.
25 лютого о 17-ій год. на службу 102 звернулась гр. П., 1955 р.н, мешканка м.Щорс. Психічнохворий син заявниці, 1984 р. н., 24 лютого пішов в м.Бахмач та по теперішній час не повернувся. Коли йшов, то казав, що поїде на дачу в м.Сновськ. Провідники потягу сина бачили. На дачі є сліди того, що він там був. Прикмети зниклого: зріст 158 см, худорлявої статури. Був одягнений в чорну дуту куртку з каптуром, сині джинси, чорні калоші, сіру шапку з малюнком. На обличчі невелика борода з вусами, страждає на правостороннє ДЦП.
24 лютого о 4 год. 15 хв. до чергової частини Сновського відділення поліції по телефону від мешканця м.Сновськ надійшло повідомлення про те, що троє невідомих у чорних масках шляхом віджиму пластикового вікна у напівпідвальному приміщені його будинку проникли всередину, де, погрожуючи фізичною розправою та предметами, схожими на зброю, зв’язали його, його дружину та дитину, після чого заволоділи грошовими коштами та матеріальними цінностями.
28 лютого о 9 год. 22 хв. на службу «102» звернувся гр. А., 1957 р.н., мешканець с.Петрівка, який повідомив, що в період часу з 27 по 28 лютого п.р. невідомі особи шляхом зриву навісного замка проникли до гаража та скоїли крадіжку 2 каністри бензину - 10 та 5 літрів, автозапчастин та акумулятора.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
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