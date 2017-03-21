Газ у балонах для мешканців Сновщини

Деякі мешканці нашого району обурюються і скаржаться в усі інстанції, мовляв, газ у балонах довго не привозять до їхніх домівок, або його не всім вистачає. Ми вирішили розібратися з цим питанням. Хто ж відповідає за забезпечення населення скрапленим газом?
Як повідомили «Променю» у Сновській дільниці ПАТ «Чернігівгаз», населення балонним газом вони не забезпечують вже з літа минулого року. Цим займається Менська дільниця Чернігівського регіонального управління ТОВ «Харківрегіонгаз». Тобто тепер бажаючі замовити собі балон газу повинні телефонувати в Мену (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) за номером 0(244)2-10-30 і залишати заявку. Для зручності мешканців міста і сіл району ці заявки подають і виконуючі обов’язки старост та міськрада.
Наталія Ховпун, в.о. старости с.Жовідь та с.Піщанка: «Перебоїв з постачанням скрапленого газу в нас нема. Люди приходять до нас чи телефонують і записуються в чергу. Ми передаємо списки до Менської дільниці, вони оперативно реагують і регулярно привозять балони в наші села, попередньо повідомивши про свій приїзд».
Тамара Семенок, в.о.старости с.Рогізки: «Буквально сьогодні зранку (15 березня – Авт.) нам телефонував представник з Менської дільниці, уточнюючи кількість людей, яким потрібні балони. Возять нам газ за потребою. Взимку, правда було в списку всього троє бажаючих, тож довелося трохи почекати, а нині доставляють балони без затримок. Ніяких зауважень до роботи служби нема».
Наталія Самойлова, секретар міської ради: «На добровільних засадах міськрада теж займається записом мешканців міста, які потребують скрапленого газу. За тел. 2-17-70 вони мають повідомити свою адресу, номер абонентської книжки та телефон для зв’язку. Коли набирається достатня кількість людей, з Мени нам телефонують і повідомляють, коли приїдуть з балонами в Сновськ. Крім того, в машину ще сідає наш працівник, який показує дорогу, адже чужі водії не знають міста. Проте й після цього лунають дзвінки в міськраду з наріканнями, що хтось не отримав газ чи дуже довго на нього чекає».
За роз’ясненням звертаємося до Менської дільниці Чернігівського регіонального управління ТОВ «Харківрегіонгаз». Нам повідомили, що газ розвозили по Сновську буквально у вівторок - 14 березня: «Причому привезли 24 балони, а викупили їх всього 18. Буває, що когось нема вдома або літні люди бояться чи не можуть відкрити нам двері. То чому ж не залишити для зв’язку дійсний мобільний телефон - свій чи родичів? А потім ідуть на нашу адресу і на адресу місцевої влади скарги.
Щоранку наш робочий день починається з того, що ми зв’язуємося у телефонному режимі з селами і містами, які знаходяться у нашому підпорядкуванні й пропонуємо привезти газ та повідомляємо про точну дату приїзду. Ми дуже вдячні, що сільські і міська ради активно співпрацюють з нами, пришвидшуючи виконання замовлень населення».
Тож, як з`ясувалося, скарги окремих громадян були безпідставні. Дійсно, всім ніколи не догодиш...
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий