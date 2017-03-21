вторник, 21 марта 2017 г.

Старост обиратимуть вже цього липня?

Снов’яни продовжують обговорення останніх рішень сесії  міськради – і про зниження  податків для підприємців, і про виділення депутатам по 50 тисяч гривень на рік.
Щоправда, ці тисячі надійдуть за умови перевиконання доходної  частини міського бюджету. Використовуватимуться державні  гроші так: частково на виконання програм соціально-економічного розвитку, а частково на нагальні потреби громади. Ці потреби детально вивчатимуться, аналізуватимуться, і у варіанті досягнення  компромісу,  вирішуватимуться.
У попередні роки подібних програм ні мерія, ні районна  рада не приймали, тож законно використовувати чималі суми доведеться ще й вчитися. Дай Боже, щоби гулі  не понабивати. І про вибори  старост, які наразі на селі  виступають чи не у всіх ролях. Приставка «в.о.» може влітку відпасти, тому що найближчі вибори введуть їх у зовсім інший статус з іншими впливовими повноваженнями.
Точну дату проведення відповідних виборів назве міський голова Олександр Медведьов, а далі  все буде так, як передбачає право.
Чекати залишилося недовго, скоріш за все до липня.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
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