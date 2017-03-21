Старост обиратимуть вже цього липня?

Снов’яни продовжують обговорення останніх рішень сесії міськради – і про зниження податків для підприємців, і про виділення депутатам по 50 тисяч гривень на рік.
Щоправда, ці тисячі надійдуть за умови перевиконання доходної частини міського бюджету. Використовуватимуться державні гроші так: частково на виконання програм соціально-економічного розвитку, а частково на нагальні потреби громади. Ці потреби детально вивчатимуться, аналізуватимуться, і у варіанті досягнення компромісу, вирішуватимуться.
У попередні роки подібних програм ні мерія, ні районна рада не приймали, тож законно використовувати чималі суми доведеться ще й вчитися. Дай Боже, щоби гулі не понабивати. І про вибори старост, які наразі на селі виступають чи не у всіх ролях. Приставка «в.о.» може влітку відпасти, тому що найближчі вибори введуть їх у зовсім інший статус з іншими впливовими повноваженнями.
Точну дату проведення відповідних виборів назве міський голова Олександр Медведьов, а далі все буде так, як передбачає право.
Чекати залишилося недовго, скоріш за все до липня.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Щоправда, ці тисячі надійдуть за умови перевиконання доходної частини міського бюджету. Використовуватимуться державні гроші так: частково на виконання програм соціально-економічного розвитку, а частково на нагальні потреби громади. Ці потреби детально вивчатимуться, аналізуватимуться, і у варіанті досягнення компромісу, вирішуватимуться.
У попередні роки подібних програм ні мерія, ні районна рада не приймали, тож законно використовувати чималі суми доведеться ще й вчитися. Дай Боже, щоби гулі не понабивати. І про вибори старост, які наразі на селі виступають чи не у всіх ролях. Приставка «в.о.» може влітку відпасти, тому що найближчі вибори введуть їх у зовсім інший статус з іншими впливовими повноваженнями.
Точну дату проведення відповідних виборів назве міський голова Олександр Медведьов, а далі все буде так, як передбачає право.
Чекати залишилося недовго, скоріш за все до липня.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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