Моделювали, виготовляли об’ємні композиції

3 березня Сновська станція юних техніків зібрала представників початкової ланки навчальних закладів району на районні змагання з початкового технічного моделювання.
Учасникам змагань пропонувалося пройти теоретичний тест на знання основних правил моделювання, виготовити об’ємні геометричні фігури за поданими розгортками та виготовити об’ємну композицію з цих фігур за власним задумом. Компетентне журі оцінювало теоретичні знання конкурсантів, їх самостійність, охайність у роботі, естетичні смаки та оригінальність у виконанні творчого завдання.
На змагання прибуло 22 учасники віком до 10 років включно з 9 навчальних закладів району. Хотілося б відзначити належний рівень підготовки дітей, оскільки всі виконали програму змагань у повному обсязі. В індивідуальному заліку найкращу майстерність показали Нікіта Мундурс (Сновський НВК), Аліна Асосок (Великощимельський НВК) та Анастасія Гець (Сновська районна гімназія). У командному заліку найбільше балів здобули вихованці Великощимельського НВК, на другому місці – представники Сновського НВК та районної гімназії, на третьому – Кучинівської ЗОШ.
Допомогли організувати поїздку приватні підприємці Андрій та Катерина Коробко. Саме завдяки небайдужості цих людей і матеріальній підтримці ми змогли погодувати учасників змагань, а також вручити всім невеликі подаруночки на згадку про перебування у стінах станції.
О.АНАНКО, заступник директора СЮТ
Учасникам змагань пропонувалося пройти теоретичний тест на знання основних правил моделювання, виготовити об’ємні геометричні фігури за поданими розгортками та виготовити об’ємну композицію з цих фігур за власним задумом. Компетентне журі оцінювало теоретичні знання конкурсантів, їх самостійність, охайність у роботі, естетичні смаки та оригінальність у виконанні творчого завдання.
На змагання прибуло 22 учасники віком до 10 років включно з 9 навчальних закладів району. Хотілося б відзначити належний рівень підготовки дітей, оскільки всі виконали програму змагань у повному обсязі. В індивідуальному заліку найкращу майстерність показали Нікіта Мундурс (Сновський НВК), Аліна Асосок (Великощимельський НВК) та Анастасія Гець (Сновська районна гімназія). У командному заліку найбільше балів здобули вихованці Великощимельського НВК, на другому місці – представники Сновського НВК та районної гімназії, на третьому – Кучинівської ЗОШ.
Допомогли організувати поїздку приватні підприємці Андрій та Катерина Коробко. Саме завдяки небайдужості цих людей і матеріальній підтримці ми змогли погодувати учасників змагань, а також вручити всім невеликі подаруночки на згадку про перебування у стінах станції.
О.АНАНКО, заступник директора СЮТ
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