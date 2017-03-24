Гран-прі фестивалю отримала Анастасія Сорокалєт

Голова журі Дмитро Никоненко від організаторів фестивалю, який проходив за підтримки голови облради Ігоря Вдовенка, вручив переможниці грамоту та цінний подарунок - смартфон.
Настя навчається грі на домрі третій рік. Запропонувала їй спробувати себе у музиці викладач Лариса Сіренька, і не помилилася. Дівчинка виявилася старанною ученицею, причому дуже артистичною. А це теж одна з головних складових успіху виступів на сцені. «Неодноразово Настя брала вже участь в конкурсах різних рівнів і отримувала призові місця як у сольному виконанні, так і в складі ансамблю домристів, - розповідає Лариса Петрівна. – В день фестивалю їй довелося чотири рази виходити на сцену з виступом: у складі ансамблів домристів і вокалістів та двічі сольно грати на домрі. Під вечір дівчинка була вже зовсім виснажена, але зібралася і достойно виступила на гала-концерті. Ми до останнього не знали, що отримаємо таку високу нагороду!»
Нині Анастасія разом з викладачем готуються до Всеукраїнського конкурсу, який відбудеться у травні в Семенівці. Тож побажаємо їм нових творчих успіхів і перемог!
Лариса МАРТИНЕНКО
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