Горить суха трава

9 березня о 13-32 та о 21-28 на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Попільня та в м.Сновськ – поблизу вул. Архітектурної.
Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Попільні завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям місцевих мешканців і професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками та не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарські будівлі. У Сновську пожежу ліквідовано силами чергового караулу.
Також 9 березня трава горіла у центрі Сновська – біля головної площі міста.
Вкотре наголошую на забороні безконтрольного спалювання залишків сухої трави, оперативного гасіння виявлених пожеж сухої трави власними силами за допомогою підручних засобів (мітли, лопати, граблі тощо) до прибуття пожежно-рятувальної служби.
13 березня о 16 год. 22 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Єнькова Рудня на площі 0,9 га. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння пожежі залучався 1 караул ДПРЧ з м. Сновськ.
14 березня о 4 год. 13 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення, що горить хата в с.Кучинівка по вул. Луговій. Об’єкт пожежі – житловий будинок 5 х 10 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення відсутнє, опалення пічне. Горіти почала віконна рама. Предмет, від якого почалася пожежа – недопалок цигарки. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем чоловіка, 1946 р.н. Вогнем пошкоджено вікно. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та вмілим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку з мінімальними збитками.
15 березня о 14 год. 24 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Гвоздиківка на відкритій території на площі 0,5 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучався караул ДПРЧ (м.Сновськ).
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини.
Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Попільні завдяки вчасному виявленню, оперативним та злагодженим діям місцевих мешканців і професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками та не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарські будівлі. У Сновську пожежу ліквідовано силами чергового караулу.
Також 9 березня трава горіла у центрі Сновська – біля головної площі міста.
Вкотре наголошую на забороні безконтрольного спалювання залишків сухої трави, оперативного гасіння виявлених пожеж сухої трави власними силами за допомогою підручних засобів (мітли, лопати, граблі тощо) до прибуття пожежно-рятувальної служби.
13 березня о 16 год. 22 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Єнькова Рудня на площі 0,9 га. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння пожежі залучався 1 караул ДПРЧ з м. Сновськ.
14 березня о 4 год. 13 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення, що горить хата в с.Кучинівка по вул. Луговій. Об’єкт пожежі – житловий будинок 5 х 10 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення відсутнє, опалення пічне. Горіти почала віконна рама. Предмет, від якого почалася пожежа – недопалок цигарки. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем чоловіка, 1946 р.н. Вогнем пошкоджено вікно. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та вмілим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку з мінімальними збитками.
15 березня о 14 год. 24 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу с.Гвоздиківка на відкритій території на площі 0,5 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучався караул ДПРЧ (м.Сновськ).
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини.
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