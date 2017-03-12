Перші палії торішнього листя вже попали на гроші

6 протоколів на порушників, які палять сміття на території міста, складено в Чернігові працівниками екологічної інспекції КАТП 2528 з початку березня. Штраф за таке порушення складає від 340 грн до 1360 грн для фізичних осіб та від 850 грн до 1700 грн для юридичних осіб.
З приходом весни щодня проводяться рейди з виявлення осіб, котрі спалюють опале листя, залишки рослинності та інше сміття у приватному секторі, а також на території підприємств, організацій.
Зазвичай, це стосується мешканців приватного сектору, які після прибирання садибних ділянок починають спалювати залишки рослинності, не зважаючи на неодноразові попередження екологічної інспекції.
Комунальники рекомендують мешканцям приватного сектору замість спалювання заздалегідь подбати про облаштування компостної ями. Це не тільки збереже господаря від штрафу, а ще й дасть якісне добриво для присадибної ділянки.
З приходом весни щодня проводяться рейди з виявлення осіб, котрі спалюють опале листя, залишки рослинності та інше сміття у приватному секторі, а також на території підприємств, організацій.
Зазвичай, це стосується мешканців приватного сектору, які після прибирання садибних ділянок починають спалювати залишки рослинності, не зважаючи на неодноразові попередження екологічної інспекції.
Комунальники рекомендують мешканцям приватного сектору замість спалювання заздалегідь подбати про облаштування компостної ями. Це не тільки збереже господаря від штрафу, а ще й дасть якісне добриво для присадибної ділянки.
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