Міні-футбол
Минулої суботи стартувала відкрита першість міста Сновськ з міні-футболу. (Спортсмени грали за схемою 5 х 5). Учасниками змагань стали чотири місцеві команди і три – з Городні.
Завдяки правильно складеному графіку матчів і високому рівню організованості заходу (що відразу відзначили гості-городнянці), вдалося провести відразу два тури. ДЮСШ зіграла внічию з «Енергетиком» (5:5) і переконливо перемогла представників профучилища лісового господарства (8:3). Високий рівень майстерності продемонстрував наш «Тайм», обігравши суперників з Городні: «Легіон» (9:6) та «Ветеран» (8:3). Перевагу «Енергетика» над «Легіоном» засвідчив рахунок 5:4. Між собою приїжджі футболісти зіграли наступним чином - «Городня» здолала опір «Ветерана» - 9:6. Але «Городня» потім трохи виправила становище, здобувши успіх у зустрічі з місцевим ВПУЛГ (7:3).
Змагання видалися видовищними, гра тривала на високих швидкостях, азартно, що викликало чимало приємних емоцій у вболівальників, особливо – у дітей. А провідним бомбардиром дня став Євген Буштрук, забивши дев’ять голів.
Сьогодні, 4 березня, відбуваються ігри ІІІ і ІV турів. Саме вони фактично вирішать долю призових місць, бо між собою зіграють основні претенденти на перемогу. Завершальні матчі першості призначені на неділю, 12 березня.
Волейбол
Стартувала першість Сновщини з волейболу. Ігри першого кола відбулися в Нових Боровичах. Господарі спортивного майданчика, на жаль, програли всі три матчі з однаковим рахунком 0:2 («Локомотиву», «Освіті» й «Петрівці»). Натомість залізничники перемогли «Освіту» (2:1) і Петрівку (2:0). Друге коло змагань відбудеться 5 березня в Сновську. Початок ігор – 10-00 (у приміщенні спортшколи).
Шахи і шашки
Як розповів «Променю» голова райради ФСТ «Колос» Г.Салата, цієї зими відбувся ряд змагань з шахів і шашок. Спочатку в командному заліку серед сіл Сновщини перше місце здобули представники Тур’ї. Згодом у міському етапі лідерами стали майстри інтелектуальної гри з ВПУЛГ (шашки) і депо (шахи). І ось 26 лютого відбулися районні змагання в індивідуальному заліку. На жаль, позмагатися за перемогу прийшло не дуже багато бажаючих, особливо мало було молоді. В підсумку володарем першого місця став О.Жерденко, другого – М.Грось, третього – Л.Роговенко.
Анонс. 11 березня Сновськ стане місцем проведення обласних змагань серед команд ДЮСШ «Колос» з волейболу та настільного тенісу. Початок – о 10-ій годині в приміщенні спортшколи.
Кікбоксінг
Минулого тижня у Чернігові відбувся відкритий чемпіонат міста, в якому взяла участь команда нашої ДЮСШ «Колос» у складі дев’яти спортсменів. Володарями перших місць у своїх вагових категоріях стали М.Дятел, Р.Кашпур, других – Д.Бугрим, Д.Кононевич, Б.Ісаченко, С.Парфенюк. Треті місця здобули Н.Погорілко і К.Артеменко.
Минулої суботи стартувала відкрита першість міста Сновськ з міні-футболу. (Спортсмени грали за схемою 5 х 5). Учасниками змагань стали чотири місцеві команди і три – з Городні.
Завдяки правильно складеному графіку матчів і високому рівню організованості заходу (що відразу відзначили гості-городнянці), вдалося провести відразу два тури. ДЮСШ зіграла внічию з «Енергетиком» (5:5) і переконливо перемогла представників профучилища лісового господарства (8:3). Високий рівень майстерності продемонстрував наш «Тайм», обігравши суперників з Городні: «Легіон» (9:6) та «Ветеран» (8:3). Перевагу «Енергетика» над «Легіоном» засвідчив рахунок 5:4. Між собою приїжджі футболісти зіграли наступним чином - «Городня» здолала опір «Ветерана» - 9:6. Але «Городня» потім трохи виправила становище, здобувши успіх у зустрічі з місцевим ВПУЛГ (7:3).
Змагання видалися видовищними, гра тривала на високих швидкостях, азартно, що викликало чимало приємних емоцій у вболівальників, особливо – у дітей. А провідним бомбардиром дня став Євген Буштрук, забивши дев’ять голів.
Сьогодні, 4 березня, відбуваються ігри ІІІ і ІV турів. Саме вони фактично вирішать долю призових місць, бо між собою зіграють основні претенденти на перемогу. Завершальні матчі першості призначені на неділю, 12 березня.
Волейбол
Стартувала першість Сновщини з волейболу. Ігри першого кола відбулися в Нових Боровичах. Господарі спортивного майданчика, на жаль, програли всі три матчі з однаковим рахунком 0:2 («Локомотиву», «Освіті» й «Петрівці»). Натомість залізничники перемогли «Освіту» (2:1) і Петрівку (2:0). Друге коло змагань відбудеться 5 березня в Сновську. Початок ігор – 10-00 (у приміщенні спортшколи).
Шахи і шашки
Як розповів «Променю» голова райради ФСТ «Колос» Г.Салата, цієї зими відбувся ряд змагань з шахів і шашок. Спочатку в командному заліку серед сіл Сновщини перше місце здобули представники Тур’ї. Згодом у міському етапі лідерами стали майстри інтелектуальної гри з ВПУЛГ (шашки) і депо (шахи). І ось 26 лютого відбулися районні змагання в індивідуальному заліку. На жаль, позмагатися за перемогу прийшло не дуже багато бажаючих, особливо мало було молоді. В підсумку володарем першого місця став О.Жерденко, другого – М.Грось, третього – Л.Роговенко.
Анонс. 11 березня Сновськ стане місцем проведення обласних змагань серед команд ДЮСШ «Колос» з волейболу та настільного тенісу. Початок – о 10-ій годині в приміщенні спортшколи.
Кікбоксінг
Минулого тижня у Чернігові відбувся відкритий чемпіонат міста, в якому взяла участь команда нашої ДЮСШ «Колос» у складі дев’яти спортсменів. Володарями перших місць у своїх вагових категоріях стали М.Дятел, Р.Кашпур, других – Д.Бугрим, Д.Кононевич, Б.Ісаченко, С.Парфенюк. Треті місця здобули Н.Погорілко і К.Артеменко.
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