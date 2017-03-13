У подарунок – нове дитяче ліжко

У рамках реалізації обласної програми забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми й підтримки багатодітних сімей Сергій Сергієнко вручив сертифікат на отримання двоярусного дитячого ліжка родині Ірині Дорошенко (на знімку), яка виховує п’ятьох дітей.
Під час зустрічі Сергій Сергієнко також поінформував присутніх про суспільно-економічний розвиток в області, розповів про досягнення в галузі сільського господарства країн, які він відвідав. Обговорив проблемні питання району, а саме - стан доріг, що безпосередньо пов’язаний із забезпеченням підвозу дітей з деяких населених пунктів до навальних закладів, дотримання чинного законодавства в сфері оплати праці у приватному секторі та недопущення приховування зарплат, що безпосередньо впливає на надходження до Пенсійного фонду, до місцевих бюджетів у вигляді податку з доходів фізичних осіб. Крім того, обговорювались питання енергозбереження та переходу бюджетних установ на альтернативні види палива.
Сектор інформаційної діяльності
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