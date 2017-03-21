вторник, 21 марта 2017 г.

А як з роботою у нас?

Про це «Променю» розповіла очільниця районного центру зайнятості Раїса Анікеєнко.
Станом на 1 березня поточного року на обліку  в Сновському районному центрі зайнятості перебувало 510 безробітних. Працевлаштовано  протягом січня – лютого 113 незайнятих осіб, в тому числі  безробітних – 61. Із них  жінок – 29 , молоді у віці до 35 років – 27.
Протягом двох місяців поточного року  надано для  укомплектування  роботодавцями району 155 вакансій, із них СПД – фізичні 87, юридичні особи – 68. Станом на 1 березня  потреба роботодавців в працівниках становила 40 осіб. Навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце  складало 13 чоловік.
Підготувала Олена КОМПАНЕЦЬ

Автор: на
Ярлыки:

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