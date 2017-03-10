пятница, 10 марта 2017 г.

В’їхав у паркан і... загруз

28 лютого  на службу «102» звернулась гр. С., повідомивши, що  за адресою Сновський р-н., с. Петрівка заявницю побив вітчим. Проводиться перевірка.

1 березня  на службу «102» звернулась гр. Є. з  повідомленням,  що  за адресою  Сновський р-н., с. Займище  ввечері, приїхавши за вказаною адресою, виявила, що невідомі особи  шляхом пошкодження вікна проникли до будинку, звідки викрали ноутбук марки «Асус» сірого кольору, індукційну електроплитку  та фен. Проводиться перевірка.
3 березня  до чергової частини Сновського ВП  надійшла заява від гр. Я., мешканця м.Сновськ,  про те, що 2 березня  в м.Сновськ  невідомий йому чоловік із застосування фізичної сили відкрито заволодів його мобільним телефоном марки «Nokia».  Проведеною перевіркою було встановлено, що дане кримінальне правопорушення скоїв гр. П.
5 березня   на службу «102» звернулась гр. П., мешканка с.Рогізки  та повідомила, що її співмешканець гр. М. вкрав в неї гаманець, в якому було 600 грн. По даному факту відкрито кримінальне провадження.
3 березня на службу «102» звернувся  гр. Т., мешканець с.Тихоновичі, та повідомив, що  п’яний водій на автомобілі  ВАЗ в’їхав в його паркан та загруз. Відносно гр. Т. складено адміністративний протокол за ознаками ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння).
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
Автор: на
Ярлыки:

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