В’їхав у паркан і... загруз

28 лютого на службу «102» звернулась гр. С., повідомивши, що за адресою Сновський р-н., с. Петрівка заявницю побив вітчим. Проводиться перевірка.
1 березня на службу «102» звернулась гр. Є. з повідомленням, що за адресою Сновський р-н., с. Займище ввечері, приїхавши за вказаною адресою, виявила, що невідомі особи шляхом пошкодження вікна проникли до будинку, звідки викрали ноутбук марки «Асус» сірого кольору, індукційну електроплитку та фен. Проводиться перевірка.
3 березня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від гр. Я., мешканця м.Сновськ, про те, що 2 березня в м.Сновськ невідомий йому чоловік із застосування фізичної сили відкрито заволодів його мобільним телефоном марки «Nokia». Проведеною перевіркою було встановлено, що дане кримінальне правопорушення скоїв гр. П.
5 березня на службу «102» звернулась гр. П., мешканка с.Рогізки та повідомила, що її співмешканець гр. М. вкрав в неї гаманець, в якому було 600 грн. По даному факту відкрито кримінальне провадження.
3 березня на службу «102» звернувся гр. Т., мешканець с.Тихоновичі, та повідомив, що п’яний водій на автомобілі ВАЗ в’їхав в його паркан та загруз. Відносно гр. Т. складено адміністративний протокол за ознаками ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння).
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
1 березня на службу «102» звернулась гр. Є. з повідомленням, що за адресою Сновський р-н., с. Займище ввечері, приїхавши за вказаною адресою, виявила, що невідомі особи шляхом пошкодження вікна проникли до будинку, звідки викрали ноутбук марки «Асус» сірого кольору, індукційну електроплитку та фен. Проводиться перевірка.
3 березня до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від гр. Я., мешканця м.Сновськ, про те, що 2 березня в м.Сновськ невідомий йому чоловік із застосування фізичної сили відкрито заволодів його мобільним телефоном марки «Nokia». Проведеною перевіркою було встановлено, що дане кримінальне правопорушення скоїв гр. П.
5 березня на службу «102» звернулась гр. П., мешканка с.Рогізки та повідомила, що її співмешканець гр. М. вкрав в неї гаманець, в якому було 600 грн. По даному факту відкрито кримінальне провадження.
3 березня на службу «102» звернувся гр. Т., мешканець с.Тихоновичі, та повідомив, що п’яний водій на автомобілі ВАЗ в’їхав в його паркан та загруз. Відносно гр. Т. складено адміністративний протокол за ознаками ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння).
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
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