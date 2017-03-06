понедельник, 6 марта 2017 г.

Мова - Божий дар

До  Міжнародного дня рідної мови 21 лютого у районній бібліотеці  для дітей відбувся день  інформації на тему «О,  мово вкраїнська! Хто любить її, той любить мою Україну.
(В.Сосюра)». Для  юних  користувачів  організовані  літературно­ілюстративні  виставки  «Рідна  мова - Божий дар» та  «Мова -  це  пісня  душі, покладена на слова...», біля  яких бібліотекарі проводили  рекомендаційні бесіди й огляди представлених видань. Також пройшов цикл конкурсно-­розважальних програм «Рідна мова - серце народу», основною складовою яких  були  командні змагання з кращого знання української мови,  народної  мудрості.  А вчителями І.Єрьоменко, О.Ворушило були підготовлені бібліотечний урок-тренінг, конкурс читців віршів. Усім присутнім -­і конкурсантам, і глядачам - на згадку  подаровані  яскраві  листівочки  зі  словами  Дмитра  Білоуса «В  джерелах слова ­ душі  криниця,  а  рідна  мова ­ - як  чарівниця»...
Автор: на

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