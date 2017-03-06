До Міжнародного дня рідної мови 21 лютого у районній бібліотеці для дітей відбувся день інформації на тему «О, мово вкраїнська! Хто любить її, той любить мою Україну.
(В.Сосюра)». Для юних користувачів організовані літературноілюстративні виставки «Рідна мова - Божий дар» та «Мова - це пісня душі, покладена на слова...», біля яких бібліотекарі проводили рекомендаційні бесіди й огляди представлених видань. Також пройшов цикл конкурсно-розважальних програм «Рідна мова - серце народу», основною складовою яких були командні змагання з кращого знання української мови, народної мудрості. А вчителями І.Єрьоменко, О.Ворушило були підготовлені бібліотечний урок-тренінг, конкурс читців віршів. Усім присутнім -і конкурсантам, і глядачам - на згадку подаровані яскраві листівочки зі словами Дмитра Білоуса «В джерелах слова душі криниця, а рідна мова - як чарівниця»...
(В.Сосюра)». Для юних користувачів організовані літературноілюстративні виставки «Рідна мова - Божий дар» та «Мова - це пісня душі, покладена на слова...», біля яких бібліотекарі проводили рекомендаційні бесіди й огляди представлених видань. Також пройшов цикл конкурсно-розважальних програм «Рідна мова - серце народу», основною складовою яких були командні змагання з кращого знання української мови, народної мудрості. А вчителями І.Єрьоменко, О.Ворушило були підготовлені бібліотечний урок-тренінг, конкурс читців віршів. Усім присутнім -і конкурсантам, і глядачам - на згадку подаровані яскраві листівочки зі словами Дмитра Білоуса «В джерелах слова душі криниця, а рідна мова - як чарівниця»...
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