Жінко – ти мрія, ти весна!

Під такою назвою пройшов у Тихоновицькому СБК «вогник» за ініціативи в.о. старости села Анатолія Бондаренка та депутата міської ради Юрія Будлянського.
Саме вони запропонували для жінок села цей захід і знайшли спонсорів. Присутні на «вогнику» щирими оплесками привітали всіх, хто дарував пісні, танці, веселий сміх. Вечір продовжувала запальна дискотека. Односельчани зробили (на нашу думку) правильний вибір, що обрали в.о.старости Анатолія Бондаренка, а депутатом міської ради Юрія Будлянського.
В.ФЕДОСЕНКО, художній керівник Тихоновицького СБК
Саме вони запропонували для жінок села цей захід і знайшли спонсорів. Присутні на «вогнику» щирими оплесками привітали всіх, хто дарував пісні, танці, веселий сміх. Вечір продовжувала запальна дискотека. Односельчани зробили (на нашу думку) правильний вибір, що обрали в.о.старости Анатолія Бондаренка, а депутатом міської ради Юрія Будлянського.
В.ФЕДОСЕНКО, художній керівник Тихоновицького СБК
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