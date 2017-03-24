МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
В И Т Я Г І З Н А К А З У
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА СНОВСЬКОГО
РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ
16.03.2017 м. Сновськ № 61
Про призов громадян на строкову військову службу у квітні - травні 2017 року
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами),
Указу Президента України від 24.02.2017 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році», Директиви Генерального штабу Збройних Сил України від 09.02.2017 року № Д-1 «Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2017 році», Директиви командувача військ оперативного командування «Північ» від 17.02.2017 року № Д-2 «Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, у 2017 році», Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 27.02.2017 року № 117 «Про чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році» та з метою організованого проведення та забезпечення призову і відправки призваних громадян у військові частини, Н А К А З У Ю: 1. У квітні - травні 2017 року провести призов громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. 2. Явці на призовну дільницю Сновського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни України чоловічої статі, які проживають на території Сновського району, яким до дня відправки у військові частини виповнилось 20 років і які не мають права на відстрочку від призову на строкову військову службу, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку. 3. Всі громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Миру,17 в зазначений час з документами, вказаними в особистих повістках. Громадяни України, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути в військовий комісаріат, маючи при собі документи, які засвідчують особу. 4. Всі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Сновського району, зобов’язані негайно повернутись до місця постійного проживання та з’явитись у військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 5. Громадяни України, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 6. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. 7. Контроль за виконання наказу покладаю на себе. 8. Наказ довести до особового складу Сновського РВК, в частині, що стосується керівників підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Сновського району.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
В И Т Я Г І З Н А К А З У
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА СНОВСЬКОГО
РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ
16.03.2017 м. Сновськ № 61
Про призов громадян на строкову військову службу у квітні - травні 2017 року
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами),
Указу Президента України від 24.02.2017 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році», Директиви Генерального штабу Збройних Сил України від 09.02.2017 року № Д-1 «Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2017 році», Директиви командувача військ оперативного командування «Північ» від 17.02.2017 року № Д-2 «Про організацію та проведення призову громадян України на строкову військову службу і звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, у 2017 році», Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 27.02.2017 року № 117 «Про чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році» та з метою організованого проведення та забезпечення призову і відправки призваних громадян у військові частини, Н А К А З У Ю: 1. У квітні - травні 2017 року провести призов громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. 2. Явці на призовну дільницю Сновського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни України чоловічої статі, які проживають на території Сновського району, яким до дня відправки у військові частини виповнилось 20 років і які не мають права на відстрочку від призову на строкову військову службу, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку. 3. Всі громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Миру,17 в зазначений час з документами, вказаними в особистих повістках. Громадяни України, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути в військовий комісаріат, маючи при собі документи, які засвідчують особу. 4. Всі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Сновського району, зобов’язані негайно повернутись до місця постійного проживання та з’явитись у військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 5. Громадяни України, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 6. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. 7. Контроль за виконання наказу покладаю на себе. 8. Наказ довести до особового складу Сновського РВК, в частині, що стосується керівників підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Сновського району.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
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