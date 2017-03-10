Як не стати жертвою шахраїв

1. Спілкуйтеся з незнайомими людьми не більше хвилини-двох. Якщо у людини є конкретне і чітке прохання, він озвучить його одразу.
Якщо ж вам починають говорити фрази типу «послухайте, будь ласка», «приділіть мені декілька хвилин», «от, посудіть самі», відразу ж припиняйте розмову. Зазвичай – це початок обману. 2. Перевіряйте сумнівну інформацію перед тим, як відправити грошові кошти за неотриманий вами товар, особливо через інтернет-мережу купівлі-продажу товарів «OLX». 3. Якщо вам телефонують нібито з поліції - передзвоніть у вказане відділення і перевірте інформацію (так само з лікарнями чи іншими закладами). ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ: справжній лікар ніколи не буде обговорювати діагноз та лікування по телефону! Запитайте невідомого щось особисте, наприклад, в яке місто він телефонує, як звати того, хто «потребує допомоги», скільки йому років тощо. Швидше за все, аферисти працюють навмання і так швидко не зорієнтуються. Просто кладуть слухавку. Це займе лічені хвилини, але збереже ваші кошти і нерви. 4. Якщо у двері вашого будинку подзвонив невідомий, не поспішайте відкривати їх, а поспілкуйтеся через закриті. Запам’ятайте: ніхто, навіть поліцейський, не має права вимагати впустити його в будинок без згоди власника. 5. Якщо невідомий представляється співробітником певної служби, вимагайте документи. Якщо у вас є підозри, візьміть документ, закрийте двері і для перевірки зателефонуйте туди, звідки невідомий прийшов. «Справжній» буде довго обурюватися, але дочекається вас, а шахрай втече.
О.Салата, заступник начальника Сновського ВП
Якщо ж вам починають говорити фрази типу «послухайте, будь ласка», «приділіть мені декілька хвилин», «от, посудіть самі», відразу ж припиняйте розмову. Зазвичай – це початок обману. 2. Перевіряйте сумнівну інформацію перед тим, як відправити грошові кошти за неотриманий вами товар, особливо через інтернет-мережу купівлі-продажу товарів «OLX». 3. Якщо вам телефонують нібито з поліції - передзвоніть у вказане відділення і перевірте інформацію (так само з лікарнями чи іншими закладами). ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ: справжній лікар ніколи не буде обговорювати діагноз та лікування по телефону! Запитайте невідомого щось особисте, наприклад, в яке місто він телефонує, як звати того, хто «потребує допомоги», скільки йому років тощо. Швидше за все, аферисти працюють навмання і так швидко не зорієнтуються. Просто кладуть слухавку. Це займе лічені хвилини, але збереже ваші кошти і нерви. 4. Якщо у двері вашого будинку подзвонив невідомий, не поспішайте відкривати їх, а поспілкуйтеся через закриті. Запам’ятайте: ніхто, навіть поліцейський, не має права вимагати впустити його в будинок без згоди власника. 5. Якщо невідомий представляється співробітником певної служби, вимагайте документи. Якщо у вас є підозри, візьміть документ, закрийте двері і для перевірки зателефонуйте туди, звідки невідомий прийшов. «Справжній» буде довго обурюватися, але дочекається вас, а шахрай втече.
О.Салата, заступник начальника Сновського ВП
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