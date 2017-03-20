Крадії облюбували велосипеди

7 березня на службу «102» звернулась гр. Л. та повідомила про те, що біля Будинку культури в нічний час невідомі особи скоїли крадіжку каналізаційного люка.
9 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт працівника поліції Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області, що до нього звернувся громадянин А. з приводу того, що йому стало відомо про те, що громадянин Б. за місцем проживання незаконно зберігає вогнепальну зброю.
10 березня до чергової частини Сновського ВП з письмовою заявою звернулася гр. М. і повідомила про те, що 4.03.2017 р. невідомі особи викрали вісім дерев берези із земельної ділянки, яка належить їй.
11 березня на службу «102» звернулась гр. І. і повідомила, що до неї приходив невідомий чоловік, після візиту якого з сараю зникли два підліткові велосипеди «Аист» зеленого та темно-червоного кольору. Підозра впала на місцевого мешканця, котрий зловживає алкогольними напоями.
11 березня на службу «102» звернувся гр. К. з тим, що невідомі особи шляхом підбору ключів проникли до сараю, звідки викрали господарчий інструмент (шурупи, дюбеля, кабель тощо).
13 березня на службу «102» звернувся гр. Р. і повідомив, що невідомі особи проникли до сараю та скоїли крадіжку велосипеда «Аист» зеленого кольору.
Також 13 березня до чергової частини Сновського ВП з письмовою заявою звернулася гр. М. з тим, що невідомі особи шляхом вільного доступу з її господарства скоїли крадіжку велосипеда марки «Минск» чорного кольору.
14 березня о 4 год. 25 хв. до чергової частини Сновського ВП телефоном від диспетчера ДПРЧ-8 надійшло повідомлення про те, що в с.Кучинівка горить будинок.
Шахраї стають зухвалішими
На даний час почало дуже стрімко розвиватись шахрайство. Наразі найпоширенішим видом є «телефонне шахрайство». Тож будьте уважні. Дзвінок на мобільний із невідомого номера – перший сигнал, що ваш співрозмовник може виявитися шахраєм. Нині шахраї дзвонять також і на стаціонарні телефони. На довірливості спритники заробляють сотні й тисячі гривень. Як правило, пропонують людині переказати певну суму коштів для вирішення проблемної ситуації, яка нібито сталася з її родичами. Це може бути і ДТП (нібито людина потрапила в лікарню, її затримали працівники поліції у зв’язку зі скоєнням злочину). Дзвінок з невідомого номера часто пояснюють тим, що в близької вам людини розрядився телефон або вона не може розмовляти, бо перебуває у лікарні. Ще одна версія – телефон вилучили працівники поліції.
Звертаюся до вас із проханням, не втрачайте пильності і в жодному випадку не виконуйте вимог шантажиста. Найкраще – зателефонуйте до поліції за номером «102». І перш за все, що треба зробити – не втрачати здорового глузду. Більше розпитуйте (адже є інформація, якою шахраї не володіють) про місце народження, дату, якісь особливі риси зовнішності так званого потерпілого. Тоді шахрай, не витримавши вашого натиску, може просто зникнути зі зв’язку. Пам’ятайте, що телефонні зловмисники – хороші психологи, а їхня винахідливість не має меж. Дурять також і за допомогою Інтернету.
Дії телефонних шахраїв кваліфікуються згідно з Кримінальним кодексом України як шахрайство. Відповідальність полягає у сплаченні штрафу, виконанні громадських робіт, виправних робіт та навіть в обмеженні волі до 3-х років.
Д.БОБРОВНИК, начальник
Сновського ВП
9 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт працівника поліції Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області, що до нього звернувся громадянин А. з приводу того, що йому стало відомо про те, що громадянин Б. за місцем проживання незаконно зберігає вогнепальну зброю.
10 березня до чергової частини Сновського ВП з письмовою заявою звернулася гр. М. і повідомила про те, що 4.03.2017 р. невідомі особи викрали вісім дерев берези із земельної ділянки, яка належить їй.
11 березня на службу «102» звернулась гр. І. і повідомила, що до неї приходив невідомий чоловік, після візиту якого з сараю зникли два підліткові велосипеди «Аист» зеленого та темно-червоного кольору. Підозра впала на місцевого мешканця, котрий зловживає алкогольними напоями.
11 березня на службу «102» звернувся гр. К. з тим, що невідомі особи шляхом підбору ключів проникли до сараю, звідки викрали господарчий інструмент (шурупи, дюбеля, кабель тощо).
13 березня на службу «102» звернувся гр. Р. і повідомив, що невідомі особи проникли до сараю та скоїли крадіжку велосипеда «Аист» зеленого кольору.
Також 13 березня до чергової частини Сновського ВП з письмовою заявою звернулася гр. М. з тим, що невідомі особи шляхом вільного доступу з її господарства скоїли крадіжку велосипеда марки «Минск» чорного кольору.
14 березня о 4 год. 25 хв. до чергової частини Сновського ВП телефоном від диспетчера ДПРЧ-8 надійшло повідомлення про те, що в с.Кучинівка горить будинок.
Шахраї стають зухвалішими
На даний час почало дуже стрімко розвиватись шахрайство. Наразі найпоширенішим видом є «телефонне шахрайство». Тож будьте уважні. Дзвінок на мобільний із невідомого номера – перший сигнал, що ваш співрозмовник може виявитися шахраєм. Нині шахраї дзвонять також і на стаціонарні телефони. На довірливості спритники заробляють сотні й тисячі гривень. Як правило, пропонують людині переказати певну суму коштів для вирішення проблемної ситуації, яка нібито сталася з її родичами. Це може бути і ДТП (нібито людина потрапила в лікарню, її затримали працівники поліції у зв’язку зі скоєнням злочину). Дзвінок з невідомого номера часто пояснюють тим, що в близької вам людини розрядився телефон або вона не може розмовляти, бо перебуває у лікарні. Ще одна версія – телефон вилучили працівники поліції.
Звертаюся до вас із проханням, не втрачайте пильності і в жодному випадку не виконуйте вимог шантажиста. Найкраще – зателефонуйте до поліції за номером «102». І перш за все, що треба зробити – не втрачати здорового глузду. Більше розпитуйте (адже є інформація, якою шахраї не володіють) про місце народження, дату, якісь особливі риси зовнішності так званого потерпілого. Тоді шахрай, не витримавши вашого натиску, може просто зникнути зі зв’язку. Пам’ятайте, що телефонні зловмисники – хороші психологи, а їхня винахідливість не має меж. Дурять також і за допомогою Інтернету.
Дії телефонних шахраїв кваліфікуються згідно з Кримінальним кодексом України як шахрайство. Відповідальність полягає у сплаченні штрафу, виконанні громадських робіт, виправних робіт та навіть в обмеженні волі до 3-х років.
Д.БОБРОВНИК, начальник
Сновського ВП
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