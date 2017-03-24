Сім’я! Яке близьке для нас слово!

Проблема дитячого сирітства з кожним днем стає більш актуальною і болючішою темою для нашого суспільства.
А особливо зараз, в часи економічної кризи та збройного конфлікту на сході нашої країни. Кожна дитина має право виховуватись в сім’ї, де вона отримає по-справжньому всебічний гармонійний розвиток. Тому перевага надається вихованню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у родині (усиновлення, опіка, передача на виховання у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).
Прийомна сім’я - це одна із форм влаштування дітей, в якій прийомні батьки беруть на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти живуть у такій сім’ї до досягнення повноліття або до 23 років, якщо вони навчаються у вузі. Дитячий будинок сімейного типу формується і діє за таким же принципом з різницею, що дітей може бути розміщено від 5 до 10.
Діти, які виховуються у прийомній сім’ї або в будинку сімейного типу, не втрачають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за ними зберігаються всі пільги, передбачені законодавством України. Прийомні батьки допомагають підтримувати контакт дитини з її біологічними родичами (якщо таке спілкування безпечно для дитини), а в разі відновлення батьків у батьківських правах, дитина буде повернута в біологічну сім’ю.
Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу є тимчасовою формою влаштування дитини, оскільки розглядаються варіанти повернення його в біологічну сім’ю або усиновлення іншими людьми. Така сім’я постійно перебуває в полі зору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, її відвідує соціальний працівник, який проводить бесіди з батьками та прийомними дітьми, надає поради щодо вирішення деяких загальних та соціальних питань, допомагає вирішувати емоційні, поведінкові труднощі.
Прийомні батьки отримують щомісяця державну соціальну допомогу на прийомних дітей у розмірі двох прожиткових мінімумів на кожну дитину, а також на одного з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення у розмірі півтора прожиткового мінімуму.
Спільними зусиллями районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служба у справах дітей проводить роботу по створенню прийомних сімей. Вже 10 років, як на Сновщині почали функціонувати перші прийомні родини. В шістьох прийомних сім’ях діти були всиновлені прийомними батьками, адже вони є першочерговими усиновлювачами. Станом на 1 січня 2017 року в районі функціонує 9 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для щастя цих дітей потрібно так мало: добре слово, привітна усмішка і надія на краще майбутнє. Якщо ви дійсно не байдужі до долі цих дітей та прагнете створити прийомну сім’ю на базі своєї родини, звертайтеся до ЩРЦСССДМ за телефоном 2-19-07.
А особливо зараз, в часи економічної кризи та збройного конфлікту на сході нашої країни. Кожна дитина має право виховуватись в сім’ї, де вона отримає по-справжньому всебічний гармонійний розвиток. Тому перевага надається вихованню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у родині (усиновлення, опіка, передача на виховання у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).
Прийомна сім’я - це одна із форм влаштування дітей, в якій прийомні батьки беруть на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти живуть у такій сім’ї до досягнення повноліття або до 23 років, якщо вони навчаються у вузі. Дитячий будинок сімейного типу формується і діє за таким же принципом з різницею, що дітей може бути розміщено від 5 до 10.
Діти, які виховуються у прийомній сім’ї або в будинку сімейного типу, не втрачають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за ними зберігаються всі пільги, передбачені законодавством України. Прийомні батьки допомагають підтримувати контакт дитини з її біологічними родичами (якщо таке спілкування безпечно для дитини), а в разі відновлення батьків у батьківських правах, дитина буде повернута в біологічну сім’ю.
Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу є тимчасовою формою влаштування дитини, оскільки розглядаються варіанти повернення його в біологічну сім’ю або усиновлення іншими людьми. Така сім’я постійно перебуває в полі зору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, її відвідує соціальний працівник, який проводить бесіди з батьками та прийомними дітьми, надає поради щодо вирішення деяких загальних та соціальних питань, допомагає вирішувати емоційні, поведінкові труднощі.
Прийомні батьки отримують щомісяця державну соціальну допомогу на прийомних дітей у розмірі двох прожиткових мінімумів на кожну дитину, а також на одного з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення у розмірі півтора прожиткового мінімуму.
Спільними зусиллями районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служба у справах дітей проводить роботу по створенню прийомних сімей. Вже 10 років, як на Сновщині почали функціонувати перші прийомні родини. В шістьох прийомних сім’ях діти були всиновлені прийомними батьками, адже вони є першочерговими усиновлювачами. Станом на 1 січня 2017 року в районі функціонує 9 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для щастя цих дітей потрібно так мало: добре слово, привітна усмішка і надія на краще майбутнє. Якщо ви дійсно не байдужі до долі цих дітей та прагнете створити прийомну сім’ю на базі своєї родини, звертайтеся до ЩРЦСССДМ за телефоном 2-19-07.
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