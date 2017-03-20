Коли співали про маму, на очах бриніли сльози

6 березня напередодні весняного жіночого свята в село Суничне завітали учасники художньої самодіяльності з с.Низківка. Завдяки умілому організатору – завідуючої сільським клубом Оксани Шевченко, підтримки місцевої влади та любителів пісні, в селі утворився колектив, який не відмовився від запрошення привітати сусідів.
Коли Оксана Шевченко, Ірина Колотуша, Тетяна Куценко, Олена Боброва співали пісню про маму, у глядачів на очах були сльози. Зачаровували жінок своїм співом Юрій Романюк та Володимир Філон. Найменша учасниця колективу Даша Колотуша привітала бабусь. Глядачі кожну пісню супроводжували оплесками, а після останньої пісні, стоячи вітали гостей. Приїзд артистів відбувся завдяки незмінному безвідмовному нашому спонсору Сергію Скоробогатьку.
Л.КРИВОШЕЙ, в.о.старости
Коли Оксана Шевченко, Ірина Колотуша, Тетяна Куценко, Олена Боброва співали пісню про маму, у глядачів на очах були сльози. Зачаровували жінок своїм співом Юрій Романюк та Володимир Філон. Найменша учасниця колективу Даша Колотуша привітала бабусь. Глядачі кожну пісню супроводжували оплесками, а після останньої пісні, стоячи вітали гостей. Приїзд артистів відбувся завдяки незмінному безвідмовному нашому спонсору Сергію Скоробогатьку.
Л.КРИВОШЕЙ, в.о.старости
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