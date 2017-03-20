понедельник, 20 марта 2017 г.

Коли співали про маму, на очах бриніли сльози

6 березня напередодні весняного жіночого свята в село Суничне завітали учасники художньої самодіяльності з с.Низківка. Завдяки умілому організатору – завідуючої сільським клубом Оксани Шевченко, підтримки місцевої влади та любителів пісні, в селі утворився колектив, який не відмовився від запрошення привітати сусідів.

Коли Оксана Шевченко, Ірина Колотуша, Тетяна Куценко, Олена Боброва співали пісню про маму, у глядачів на очах були сльози. Зачаровували жінок своїм співом Юрій Романюк та Володимир Філон. Найменша учасниця колективу Даша Колотуша привітала бабусь. Глядачі кожну пісню супроводжували оплесками, а після останньої пісні, стоячи вітали гостей. Приїзд артистів відбувся завдяки незмінному безвідмовному нашому спонсору Сергію Скоробогатьку.
Л.КРИВОШЕЙ, в.о.старости
Автор: на

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