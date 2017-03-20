Затримано антиукраїнського інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України затримали у Прилуках на Чернігівщині місцевого мешканця, який через російські соцмережі розповсюджував антиукраїнські матеріали.
Правоохоронці зафіксували, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України та популяризували терористичні організації “ДНР/ЛНР”. Інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, агітатору оголошено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.
З району зони АТО вивезено зброю та боєприпаси
Мешканця Чернігова, який незаконно зберігав карабін «АКМС» (перероблений для стрільби в автоматичному режимі), шість гранат «Ф-1» та «РГ-42» із запалами та майже 550 набоїв різного калібру, затримали співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у рамках протидії незаконному обігу зброї. За оперативною інформацією, засоби ураження затриманий вивіз з району проведення антитерористичної операції. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Правоохоронці зафіксували, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України та популяризували терористичні організації “ДНР/ЛНР”. Інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, агітатору оголошено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.
З району зони АТО вивезено зброю та боєприпаси
Мешканця Чернігова, який незаконно зберігав карабін «АКМС» (перероблений для стрільби в автоматичному режимі), шість гранат «Ф-1» та «РГ-42» із запалами та майже 550 набоїв різного калібру, затримали співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у рамках протидії незаконному обігу зброї. За оперативною інформацією, засоби ураження затриманий вивіз з району проведення антитерористичної операції. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
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