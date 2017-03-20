Депутатське поповнення

Вівторкова сесія райради виявилася доволі короткою, але конструктивною і дуже змістовною. Відбулася ж вона у дусі злагоди і робочої співпраці представників усіх трьох органів місцевої влади, які відповідають за Сновський район: райдержадміністрації, райради і виконкому об’єднаної територіальної громади (на фото).
зареєстрованих народних обранців потрапили О.З. Царук (працівник ВПУЛГ) і О.В. Щербина (директор гімназії) – від Блоку Петра Порошенка, С.І. Чубенок і Г.В. Аверченко – від партії «Наш край».
Надалі депутати райради внесли зміни до свого ухваленого в грудні 2016 року рішення «Про районний бюджет на 2017 рік». Вони вточнили, що доходи місцевої скарбниці мають скласти 86 мільйонів 464 тисячі гривень, а видатки – 88 мільйонів 904 тисячі гривень. Тобто наразі прогнозований бюджетний дефіцит має скласти 2 мільйони 464 тисячі гривень.
Після вирішення деяких організаційних питань (прийом – передач видатків і затвердження окремих спільних розпоряджень голів РДА та райради) в сесійному режимі розпочався розгляд дуже важливого документа – цільової програми захисту тваринництва Сновського району від карантинних інфекційних захворювань. Доповідь з цього приводу виголосив керівник місцевої лікарні ветеринарної медицини Андрій Лопатін. Серед іншого він розповів, що останніми роками в Україні спостерігається більш активне поширення різних хвороб худоби та птиці. (Зокрема – тієї ж таки африканської чуми свиней, про яку мешканці нашого краю знають не лише з інформаційних повідомлень). Все це становить серйозну загрозу для розвитку і нормального функціонування сільськогосподарської галузі взагалі й тваринництва та птахівництва – в більш локальному вимірі.
Саме тому органи виконавчої влади, місцевого самоврядування спільно з суб’єктами господарювання та населенням мають консолідовано виконувати необхідні заходи. У цьому контексті депутати райради погодилися виділити гроші, необхідні для закупівлі обладнання і матеріалів, що застосовуються ветслужбою для протидії поширенню, карантинних інфекційних захворювань у тваринництві. А райдержадміністрації доручили забезпечити виконання затвердженої програми.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
зареєстрованих народних обранців потрапили О.З. Царук (працівник ВПУЛГ) і О.В. Щербина (директор гімназії) – від Блоку Петра Порошенка, С.І. Чубенок і Г.В. Аверченко – від партії «Наш край».
Надалі депутати райради внесли зміни до свого ухваленого в грудні 2016 року рішення «Про районний бюджет на 2017 рік». Вони вточнили, що доходи місцевої скарбниці мають скласти 86 мільйонів 464 тисячі гривень, а видатки – 88 мільйонів 904 тисячі гривень. Тобто наразі прогнозований бюджетний дефіцит має скласти 2 мільйони 464 тисячі гривень.
Після вирішення деяких організаційних питань (прийом – передач видатків і затвердження окремих спільних розпоряджень голів РДА та райради) в сесійному режимі розпочався розгляд дуже важливого документа – цільової програми захисту тваринництва Сновського району від карантинних інфекційних захворювань. Доповідь з цього приводу виголосив керівник місцевої лікарні ветеринарної медицини Андрій Лопатін. Серед іншого він розповів, що останніми роками в Україні спостерігається більш активне поширення різних хвороб худоби та птиці. (Зокрема – тієї ж таки африканської чуми свиней, про яку мешканці нашого краю знають не лише з інформаційних повідомлень). Все це становить серйозну загрозу для розвитку і нормального функціонування сільськогосподарської галузі взагалі й тваринництва та птахівництва – в більш локальному вимірі.
Саме тому органи виконавчої влади, місцевого самоврядування спільно з суб’єктами господарювання та населенням мають консолідовано виконувати необхідні заходи. У цьому контексті депутати райради погодилися виділити гроші, необхідні для закупівлі обладнання і матеріалів, що застосовуються ветслужбою для протидії поширенню, карантинних інфекційних захворювань у тваринництві. А райдержадміністрації доручили забезпечити виконання затвердженої програми.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий