понедельник, 20 марта 2017 г.

Депутатське поповнення

Вівторкова сесія  райради виявилася доволі  короткою, але конструктивною і дуже змістовною. Відбулася ж вона у дусі злагоди і робочої співпраці представників усіх трьох органів місцевої влади, які відповідають за Сновський район: райдержадміністрації, райради і виконкому об’єднаної територіальної громади (на фото).
Спочатку було вирішене процедурне питання. Районна виборча комісія повідомила, що замість вибулих депутатів райради депутатські  мандати отримали ті висуванці політичних партій, які перебували у раніше затверджених списках кандидатами. Отже, тепер до складу офіційно
зареєстрованих народних обранців потрапили О.З. Царук (працівник ВПУЛГ) і О.В. Щербина (директор гімназії) – від Блоку Петра Порошенка, С.І. Чубенок і Г.В. Аверченко – від партії «Наш край».
Надалі депутати райради внесли зміни до свого ухваленого в грудні  2016 року рішення «Про районний бюджет на 2017 рік». Вони вточнили, що доходи місцевої скарбниці мають  скласти 86 мільйонів 464 тисячі гривень, а видатки – 88 мільйонів 904 тисячі гривень. Тобто наразі  прогнозований бюджетний дефіцит має скласти 2 мільйони  464 тисячі гривень.
Після вирішення деяких організаційних питань (прийом – передач видатків і затвердження окремих спільних розпоряджень голів РДА та райради) в сесійному режимі розпочався розгляд дуже важливого документа – цільової програми захисту тваринництва Сновського району  від карантинних інфекційних захворювань. Доповідь з цього приводу виголосив керівник місцевої лікарні  ветеринарної медицини Андрій Лопатін. Серед іншого він розповів, що останніми роками в Україні спостерігається більш активне поширення різних хвороб худоби та птиці. (Зокрема – тієї ж таки африканської чуми свиней, про яку мешканці нашого краю знають не лише з інформаційних повідомлень). Все це становить серйозну загрозу для розвитку і нормального функціонування сільськогосподарської галузі взагалі й тваринництва та птахівництва – в більш локальному вимірі.
Саме тому органи виконавчої влади, місцевого самоврядування спільно з суб’єктами господарювання та населенням мають консолідовано виконувати необхідні заходи. У цьому контексті депутати райради погодилися виділити гроші, необхідні для закупівлі обладнання і матеріалів, що застосовуються ветслужбою для протидії  поширенню, карантинних інфекційних захворювань у тваринництві. А райдержадміністрації  доручили забезпечити виконання затвердженої  програми.

Олег МІРОШНИЧЕНКО
Автор: на
Ярлыки: ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)