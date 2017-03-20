Підготовка до пропуску повені

Одним із першочергових заходів місцевих водогосподарників є забезпечення безаварійного функціонування гідротехнічних споруд під час пропуску весняної повені.
Впродовж жовтня-листопада проводилась консервація гідротехнічних споруд та спорожнення каналів від мулу та сміття, перевірки роботи підйомних механізмів затворів. Даний перелік був розглянутий технічною радою Деснянського БУВР, рішенням якої прийнято спорожнити ряд магістральних каналів: по річках Бреч, Турчанка, Ількуча, Смяч, по осушувально-зволожувальних системах «Тихоновичі», «Кучинівка», «Ізецьке», «Єліне».
Обладнанням на водомірних постах ведеться спостереження за рівнем та витратами води під час пропуску повені.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій організовані аварійні бригади і диспетчерська служба на дільниці №2.
Можна очікувати, що на відміну від кількох останніх років, весною 2017 р. формуватиметься виражене водопілля за рівнями і витратами води вище за минулорічне.
Н.ТЕРЕХОВА, інженер-гідротехнік дільниці №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства
Впродовж жовтня-листопада проводилась консервація гідротехнічних споруд та спорожнення каналів від мулу та сміття, перевірки роботи підйомних механізмів затворів. Даний перелік був розглянутий технічною радою Деснянського БУВР, рішенням якої прийнято спорожнити ряд магістральних каналів: по річках Бреч, Турчанка, Ількуча, Смяч, по осушувально-зволожувальних системах «Тихоновичі», «Кучинівка», «Ізецьке», «Єліне».
Обладнанням на водомірних постах ведеться спостереження за рівнем та витратами води під час пропуску повені.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій організовані аварійні бригади і диспетчерська служба на дільниці №2.
Можна очікувати, що на відміну від кількох останніх років, весною 2017 р. формуватиметься виражене водопілля за рівнями і витратами води вище за минулорічне.
Н.ТЕРЕХОВА, інженер-гідротехнік дільниці №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства
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