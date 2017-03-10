Окрилені піснею

Надзвичайною популярністю у Сновську користується народний аматорський хор «Спадщина».
У ньому об’єдналося два з половиною десятки людей поважного віку, ентузіастів, закоханих у пісню, які вже 25 років охоче дарують її глядачам.
Упродовж багатьох років хором успішно керують ветеран культосвітньої роботи Ніна Квятківська та баяніст Леонід Корінь. Велику організаторську роботу проводить староста хору – солітка Лідія Кожедуб, яка допомагає в усіх справах. Нещодавно наш хор виступав у Камському сільському клубі, а також перед жителями Тур’ї. Під час цих концертів панував надзвичайно піднесений настрій, а концерт перетворився на свято відкритого серця, свято душі і української пісні.
Глядачам підготовлені «Спадщиною» програми сподобалися, вони просили співати ще і ще. «Браво», «Бісс», - саме так дякували вони за приємну мить насолоди спілкування зі «Спадщиною».
Георгій ЛЕПНЮК
У ньому об’єдналося два з половиною десятки людей поважного віку, ентузіастів, закоханих у пісню, які вже 25 років охоче дарують її глядачам.
Упродовж багатьох років хором успішно керують ветеран культосвітньої роботи Ніна Квятківська та баяніст Леонід Корінь. Велику організаторську роботу проводить староста хору – солітка Лідія Кожедуб, яка допомагає в усіх справах. Нещодавно наш хор виступав у Камському сільському клубі, а також перед жителями Тур’ї. Під час цих концертів панував надзвичайно піднесений настрій, а концерт перетворився на свято відкритого серця, свято душі і української пісні.
Глядачам підготовлені «Спадщиною» програми сподобалися, вони просили співати ще і ще. «Браво», «Бісс», - саме так дякували вони за приємну мить насолоди спілкування зі «Спадщиною».
Георгій ЛЕПНЮК
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