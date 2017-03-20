понедельник, 20 марта 2017 г.

На шоу в Чернігові снов’янам аплодували найбільше

Нещодавно у обласному центрі пройшло велике модне шоу «Fashion скарбниця Чернігова-2017», участь в якому взяла  і популярна сновська пропагандистка української культури Євгенія Гордюк.



Разом з нею демонстрували талант її вихованці Аліна Сєда, Валерія Тимощенко, Катерина Герасимова, Марія Зорко, Альона Щедрова, Аліна Овчаренко, Юлія Іванова, Світлана  Петрик. Ці наші красуні виступали  в перший день шоу на шістнадцятиметровому подіумі, а наступного  дня у Мегацентрі, дитячу колекцію «Воображули» й дитячо-дорослу «Перламутровый бриз» представляли мама Юлія  й донька Настуня Карась (с.Кучинівка), сім’ї Гончаренко (мама Наталія  й донька Софія); Скідан (мама Світлана й донька Діана); Руденко (мама Марина й донька Катерина); Пилипець (мама Олена і донька Дарина).
Всі учасниці виступали так, що аж дух перехоплювало. До речі, оплесків на їхню адресу було дуже багато, і вигуків «Браво!», і «Біс!». А ще ж залишилося багато приємних  вражень, знайомств і планів. За словами Євгенії Гордюк, у неї вже визріли нові епатажні задуми, втілення яких є цілковитою реальністю.
І це добре, оскільки нам усім трохи не вистачає хисту і мудрості доводити: краса на Чернігівщині і у нас на Сновщині все-таки  переборює труднощі і сірість буття,  що вона є професійною і відповідає  найсучаснішим напрямкам європейської моди.
Олена КОМПАНЕЦЬ
P.S. Організаторами заходу виступили відома дизайнер Олена Рогова та фотограф Галина Вулверсон. Ініціативу активно підтримали Чернігівська Торгово-промислова палата та генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долеско.
Для довідки. Слово «епатаж» має французьке походження і означає «поведінка, що не відповідає загальноприйнятним нормам і правилам».
Автор: на

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